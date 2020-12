FIFA 21: TOTGS kommt Freitag – Bringt die besten Champions-League-Spieler

Das „Team of the Group Stage“ wurde für FIFA 21 angekündigt. Es erscheint Freitag im TOTGS-Event. Was kommt da auf euch zu?

Wann beginnt das TOTGS-Event? Wie EA Sports über Twitter bekannt gab, wird das „Team of the Group Stage“ am Freitag, dem 04.12. erscheinen. Normalerweise beginnen Events immer um 19:00 Uhr, wobei der Black Friday eine Ausnahme war. Wir gehen also erstmal von einem Start um die klassische Zeit am Freitagabend aus.

Damit wird der 04. Dezember ein ziemlich voller Tag in FIFA 21. Denn neben dem TOTGS ist noch ein bisschen mehr los:

Aber was erwartet uns im TOTGS-Event?

Champions League im TOTGS-Fokus

Das könnte im Event stecken: Offizielle Infos, was das TOTGS-Event bringt, gibt es derzeit noch nicht. Doch die letzten Jahre bieten ein gutes Bild davon, was wohl kommen dürfte – denn das Event ist für Spieler, die nicht erst seit FIFA 21 dabei sind, ein Bekanntes.

Das „Team of the Group Stage“ bringt bezeichnenderweise das Team der Gruppenphase. Also eine Mannschaft aus Spielern, die in der aktuellen Champions-League-Saison besonders überzeugt haben.

Dadurch kann man mit Top-Spielern von Top-Mannschaften rechnen. Das zeigt etwa ein Blick auf das TOTGS des letzten Jahres:

So sah das TOTGS in FIFA 20 aus

Hier waren irre Spieler dabei. Messi bekam eine Karte, genau wie De Bruyne, Lewandowski oder Mbappé. Man braucht beim TOTGS also nicht unbedingt mit Lückenfüllern, sondern mit richtig starken Karten rechnen.

Diese Karten wird man voraussichtlich aus Packs ziehen können, wobei man hier eine Menge Glück braucht. Auch auf dem Transfermarkt wird man die Spezialkarten voraussichtlich finden.

Im vergangenen Jahr gab es außerdem SBCs und Challenges, die euch ebenfalls bestimmte TOTGS-Spieler einbrachten. Mit ähnlichen Inhalten dürfte auch dieses Jahr zu rechnen sein. Über die genauen Infos halten wir bei MeinMMO euch in den kommenden Tagen auf dem Laufenden!

