Auch in FIFA 21 wird der Black Friday zelebriert. Das dazu passende Event startet am Freitag, dem 27. November. Was könnte drin stecken?

Wann beginnt das Event? Ein neuer Ladebildschirm in Ultimate Team zeigt an, dass das Event am 27. Oktober starten wird. Eine Uhrzeit fehlt in der Ankündigung, aber man kann wohl mit einem Start um 19:00 Uhr rechnen. Um diese Zeit beginnen FIFA-Events in der Regel. Das war beispielsweise auch letzte Woche bei den Icon SBCs der Fall.

Was genau in der Promo stecken wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Die letzten Jahre deuten aber zumindest die Richtung an, in die es gehen könnte.

In Ultimate Team wird das Event angekündigt

Was steckt im Black Friday?

Traditionell dreht sich der Black Friday um spezielle Angebote, und das ist auch in FIFA der Fall. Klassischerweise würde es am Black Friday spezielle Packs geben, die man normalerweise nicht bekommen kann. Dazu gehören dann Dinge wie:

Lightning Rounds, also spezielle Packs, die es weltweit nur in begrenzter Zahl und damit nur sehr kurzzeitig gibt.

Promo Packs, die es nur selten im Spiel gibt.

Flash-SBCs, also Squad Building Challenges, die nur kurze Zeit verfügbar sind. Dort könnt ihr Teams gegen spezielle Belohnungen eintauschen.

Im Preis reduzierte Packs gab es zumindest im letzten Jahr allerdings nicht – was für Kritik am Event sorgte.

Kommen die besten TOTW-Spieler? Folgt der kommende Black Friday den Vorbildern aus den letzten Jahren, kann man auch ein Best-of-TOTW erwarten, dass ab Event-Start in den Packs enthalten sein könnte. Dort stehen dann die stärksten Karten der vergangenen TOTWs im Mittelpunkt. Im letzten Jahr waren da Karten wie Messi, Ronaldo, Mbappe, Lewandowski oder Hazard dabei. So sah das Team aus:

Das war das Best of TOTW in FIFA 20

Ob es auch in diesem Jahr zu einem solchen Release kommt, bleibt allerdings abzuwarten, bis das Event am Freitag startet. Ebenfalls abzuwarten ist, ob es zu einem Markt-Crash kommt. Früher sorgte der Black Friday für fallende Marktreise, was in den letzten Jahren aber immer weniger wurde. Dazu kommt außerdem, dass der Markt dieses Jahr sowieso schon sehr niedrig steht und viele Spieler günstig zu kriegen sind.