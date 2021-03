In Call of Duty: Modern Warfare gibt es 3 Schusswaffen, die ihr nicht im Battle Royale Warzone einsetzen könnt, obwohl sich beide Spiele die Waffen teilen. Aktuell könnt ihr jedoch mit etwas Glück das RAAL LMG und die MP CX-9 finden und von ihrer großen Stärke profitieren.

Die Ära von Modern Warfare ist längst vorbei und trotzdem wirbeln neue Waffen aus dem Call of Duty von 2019 ordentlich Staub im Battle Royale Warzone auf.

Denn seit dem Start der Season 2 von Cold War habt ihr ziemlich gute Chancen, zwei frische Waffen in Warzone zu finden, die „neu“ aus CoD MW ins Battle Royale gekommen sind. Beide sind richtig stark, aber nur mit Glück zu haben.

Oben die MP CX-9 / Unten das RAAL LMG

CX-9 und RAAL LMG sollte es eigentlich nicht geben

Was sind das für Waffen? Dabei handelt es sich um das Leichte Maschinengewehr RAAL LMG und die Maschinenpistole CX-9. Beide Waffen könnt ihr im Koop-Survival-Modus von Modern Warfare freispielen und nutzen. Ihr könnt sie hier sogar aufleveln und Aufsätze freischalten.

Doch das gilt nicht für die Warzone. Im Battle Royale sind die Waffen nie offiziell erschienen, obwohl sie schon seit Dezember 2020 im Survival-Modus nutzbar sind.

Wie kann ich sie trotzdem nutzen? Ihr könnt die starken Schießeisen aktuell als Boden-Loot im Battle Royale finden. Zwar gab es schon vor einiger Zeit Berichte, dass zumindest das RAAL LMG in Warzone als Boden-Loot gefunden wurde, doch seit dem Start der Season 2 kriegen Spieler die Waffen öfter zu sehen.

Dementsprechend gehört ein wenig Glück dazu, die beiden Spätzünder aus CoD MW in die Finger zu bekommen. Beide Waffen sind als orange, legendäre Blaupause zu finden und bringen damit auch ein paar Aufsätze mit.

Beide Waffen gehören direkt zum Top-Tier

Sind die wirklich so stark? Da mittlerweile so einige Spieler davon ausgehen, dass die Waffen komplett in Warzone eingefügt werden, hat sich der Warzone-Waffenexperte “Truegamedata” mit den Werten der Schießeisen beschäftigt. Beide Waffen kommen mit einem angenehm vertikalen Rückstoß und auch die Time-to-Kill (TTK) kann sich sehen lassen:

TTK-Vergleich der RAAL mit kräftigen Konkurrenten. Quelle: truegamedata

Das LMG besitzt einen “Open-Bolt-Delay”, schießt also erst 50 Millisekunden, nachdem ihr den Trigger gedrückt habt. Doch trotzdem liegt das stabile Gerät auf dem Niveau einer der stärksten Allround-Waffen im Spiel, der CR-56 AMAX. Die RAAL mischt also heftigen Schaden mit hoher Stabilität – das Basisrezept für Meta-Waffen in Warzone. Zwar ist das LMG langsam und bietet vielleicht nicht die wichtige Mobilität in Warzone. Doch für Fans von Waffen mit hoher Stabilität, Reichweite und Schaden könnte die RAAL ein echter Kracher sein.

TTK-Vergleich der CX-9 mit kräftigen Konkurrenten. Quelle: truegamedata

Bei den MPs sieht es für die CX-9 ganz ähnlich aus. Beim TTK-Vergleich landet das SMG knapp hinter der MP5 aus Modern Warfare. Rechnet ihr den “Open-Bolt-Delay” der MAC-10 von 50 Millisekunden auf die TTK der beliebte MP obendrauf, ist die CX-9 sogar stärker bei Brusttreffern als die aktuell meistgenutzte MP. Dazu kommt die CX-9 mit einer höheren Reichweite und ist sehr stabil. Auch diese Waffe wäre direkt in unserer Liste mit den besten Waffen der Warzone.

Eine tiefergehende Analyse findet ihr auf dem Kanal des CoD-YouTuber “Truegamedata”. Das englische Video binden wir hier für euch ein:

Release der Waffen bleibt unklar

Kommen die Waffen für Loadouts in Warzone? Wirklich sicher sagen kann man das aktuell nicht. Zwar gibt es Hinweise auf eine Season 7 in Modern Warfare und in dem Zusammenhang ist ein Release denkbar. Doch womöglich kommen die Waffen nur für CoD MW, wenn überhaupt. Aktuell ist eher nicht davon auszugehen, dass die Knarren in Warzone kommen. Dafür sprechen auch die heftigen Werte, die im Zusammenhang mit der überragenden Stabilität wohl zu stark für das Battle Royale wären.

Da jedoch nun Blaupausen der Knarren regelmäßig als Boden-Loot in Warzone gefunden werden, hält sich das Release-Gerücht hartnäckig und auch “Truegamedata” würde sich freuen, mit den starken Waffen durch Verdansk zu heizen.

Du meintest, es gibt 3 Waffen. Welche noch? Als dritte Waffe im Bunde gilt die Sykov. Das ist eine Pistole, die ebenfalls aus dem Survival-Modus bekannt ist und manchmal als Boden-Loot in Warzone zur Verfügung steht. Auch bei diesem Schießeisen ist der Release bisher ungewiss – allerdings wäre auch die Sykov viel zu stark für die Warzone.