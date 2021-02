Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was gibt es hier zu holen? Offenbar sind die Räume voller Kisten mit legendären Waffen, Killstreaks und Ausrüstung. Einige der Nutzer unter dem Beitrag fordern sogar, dass der Ersteller den Post wieder löschen soll. Sie sehen ihr Loot-Gebiet in Gefahr.

Jetzt sind die Räume offenbar einfach so zu betreten. Sie stehen selbst ohne die Keycards offen und sind prall gefüllt mit Beute. Das zeigt der reddit-Nutzer errlloyd in einem kurzen Clip:

Was sind das für Loot Spots? Es geht um die geheimen Räume in Stadium, die eigentlich für den geheimen Enigma-Bauplan der CR-56 AMAX gedacht waren. Bisher benötigten Spieler blaue Schlüsselkarten, um die Räume zu betreten. Diese Karten lagen im Stadion selbst verteilt.

In Call of Duty: Warzone gibt es etliche versteckte Bereiche, in denen besondere Gegenstände oder starker Loot warten. Einige dieser Gebiete sind mit der neuen Season 2 nun völlig frei zugänglich – etwa in Stadium.

