Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Ein solch frustrierender Bug, der potenziell Stunden an Spielzeit von engagierten Spielern kaputt macht, dürfte aber schnell gefixt werden. Eine Garantie gibt es jedoch nicht. Derzeit leidet das Battle Royale an einigen kleinen und größeren Wehwehchen, die sogar dazu geführt haben, dass der „Panzer Royale“-Modus aus dem Spiel gestrichen wurde .

Bleibt das so? Ihr könnt davon ausgehen, dass die Entwickler etwas gegen diesen fiesen Bug unternehmen. Wie lange das dauert, lässt sich aktuell aber nicht abschätzen. Auf dem Trello-Board von Cold War und Warzone , auf dem die Entwickler Fehler eintragen, an denen sie derzeit arbeiten, lässt sich allerdings noch kein Eintrag dazu finden.

Was kann ich tun? Aktuell empfehlen wir euch, die Easter Eggs der Warzone nicht ernsthaft anzugehen. Berichte über verbuggte Belohnungen gibt es bisher nur zu dem Enigma-Bauplan im Stadion. Doch die Rätsel sind teilweise so aufwendig, dass ihr nicht das Risiko eingehen solltet, eure Spielzeit für eine „möglicherweise“ kaputte Mechanik zu opfern.

Was ist da los? Um sich in der Call of Duty: Warzone ein wenig vom harten „Battle Royale“-Alltag zu erholen, könnt ihr einige Easter Eggs lösen, die euch mit besonderen Waffen-Skins belohnen:

In der Call of Duty: Warzone gibt es ein paar komplizierte Easter Eggs, die euch mit Waffen-Bauplänen belohnen. Spieler berichten nun jedoch, dass ein absurder Bug ihnen die Belohnung versaut.

