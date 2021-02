Spieler finden in CoD Warzone gefährlichen Onehit – Wie geht das?

In Call of Duty: Warzone kursiert gerade eine Taktik, mit der ihr durch einen einzigen Nahkampf-Treffer einen Gegner per Onehit tötet. Aber was steckt dahinter?

Das ist das Problem: Zu Call of Duty: Warzone sind gerade Clips unterwegs, die starke Melee-Hits zeigen. Spieler vermuten, dass die Nahkampf-Treffer viel zu stark sind. Denn sie schalten Spieler mit nur einem Treffer aus. Und das, obwohl die Ziele volle Rüstung und Leben haben. Jetzt spekuliert man, ob das ein Bug oder so gewollt ist.

Sind diese starken Melee-Hits gewollt?

Das wird gezeigt: Auf reddit fragt Spieler callohh, ob ihm jemand seinen Clip erklären kann. Das eingebettete Video zeigt einen Spieler im Lagerhaus, der einen Gegner bei einem Kill beobachtet hat. Der Spieler wollte sein Überraschungsmoment ausnutzen, rutschte durch das offene Regal und stand dem Gegner dann direkt gegenüber.

Callohh konnte noch 6 Schuss aus seinem LMG abgeben, wurde dann aber durch Nahkampftreffer überwältigt. In dem hektischen Video sieht es so aus, als brauchte sein Gegner nur einen einzigen Treffer für die Niederstreckung. Normalerweise bräuchte man gegen ein Ziel mit voller Rüstung und Leben, wie es in Callohhs Video der Fall ist, vier Treffer im Nahkampf.

Woran kann das liegen? In den Kommentaren des reddit-Threads äußern Spieler ihre Vermutungen, wie dieser Kill zustande kommen konnte.

Möglicherweise ist das einfach nur einer von vielen Bugs aus CoD: Warzone, der für den übermächtigen Angriff verantwortlich ist.

Nutzer CrMars97 vermutet (via reddit): „Ich glaube, ich habe eine Antwort. Anscheinend gibt es eine Art Combo-System. Wenn man 4-mal trifft, kann man sehen, dass der vierte Angriff mit dem Ellenbogen ist. Anscheinend ist dieser Ellbogen-Treffer immer Onehit. Das Spiel ist total verbuggt und dass MMA-Champion-Ellenbogen-Treffer tritt öfter auf, als es sollte.“

Nutzer -Arhael- (via reddit) macht auf eine Mechanik aufmerksam: Es gibt wohl einen kritischen Treffer im Spiel, der sogar 300-HP-Ziele oneshotten kann. Es wird als Nosebreaker bezeichnet. Zu den Waffen, die im Nahkampf kritisch treffen können, zählen demnach alle Schießeisen, Kali Sticks und das Riot Shield.

Dieser mächtige Schaden im Faustkampf ist kein neues Problem im Shooter. Profis fordern schon länger einen Nahkampf-Nerf in Warzone.