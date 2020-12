CoD Warzone: Spieler fordern Nahkampf-Nerf, weil Schläge härter als Kugeln sind

In der Warzone von Call of Duty gibt es Unbeständigkeiten und Probleme beim Nahkampf. Einige Spieler rufen nach Änderungen, denn Melee-Angriffe sind dort teils effektiver als Waffen.

Was ist gerade los in der Warzone? Auch wenn so einige Spieler sich jetzt verstärkt im neuen Call of Duty: Black Ops Cold War tummeln dürften, so wird auch das beliebte und sehr erfolgreiche Battle Royale Warzone nach wie vor von vielen gespielt.

Und dort wird es mit der Integration von Cold War und dem Start der ersten gemeinsamen Season einige Änderungen geben. Aktuell stoßen manche Spieler dabei auf ein Problem, von dem sie hoffen, dass es sich ebenfalls bald ändert – nämlich die Nahkampf-Angriffe.

Was ist das Problem mit den Nahkampf-Angriffen? In der Community wird dieses Problem gerade rege diskutiert. Kurzum: Melee-Angriffe sind inkonsistent und teils übermächtig im Vergleich zu anderen Waffen. Die Balance stimme hier einfach nicht, so die Meinung zahlreicher Spieler.

Bei direkter Konfrontation zieht man da, selbst mit einem Sturmgewehr bewaffnet, schnell mal den Kürzeren. Hier eines der aktuell prominentesten Beispiele auf Reddit – und das ist kein Einzelfall:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Einige Nahkampf-Waffen wie die Cali-Sticks oder die Kodachi-Schwerter würden dabei manchmal nur einen Schlag bei voller Gesundheit und Rüstung brauchen, die Reichweite der Nahkampf-Angriffe sei teils extrem, so Kommentare und Berichte.

Was sagen die Spieler? Rufe nach Nerfs oder Änderungen bei Nahkampf-Angriffen und -Waffen werden deshalb laut. Spieler fordern die Entwickler auf, sich die ganze Sache zumindest mal genauer anzuschauen. Denn es ist auch nicht das erste Mal, dass solche Probleme auftreten.

Die Balance stimmt hier oft einfach nicht, wenn man ein halbes Magazin in den Gegner pumpt und er einen im Gegenzug bei voller Gesundheit und maximaler Panzerung mit nur einem Schlag umhaut – so der Grund-Tenor.

Was sagen die Entwickler? Bislang gibt es noch keine Reaktion darauf seitens der Entwickler. Das hält die Spieler aber nicht davon ab, eigene Lösungsvorschläge zu posten.

So wird unter anderem vorgeschlagen, dass für jede Kugel, durch die man getroffen wird, der eigene Nahkampf-Angriff etwas abgeschwächt wird. Damit wäre man zu Beginn noch fit, doch wenn man einiges bereits eingesteckt hat, dann entsprechend schwächer im Nahkampf.

Es bleibt spannend zu sehen, ob die Entwickler dieses Problem bis zum Start der neuen Saison, der ersten gemeinsamen von Cold War und Warzone, in den Griff bekommen. Etwas mehr Zeit dafür haben sie schon mal, denn der Start der Season One von Black Ops Cold War verzögert sich nun um einige Tage: CoD Cold War verschiebt die Season 1 – Teasert dabei neue Warzone-Karte an

Wie sieht es eigentlich mit euch aus? Seid auch ihr schon mal von diesem Problem betroffen gewesen? Oder könnt ihr den ganzen Wirbel absolut nicht nachvollziehen?