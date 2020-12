Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Achtet auf Gegner, die sich in dem Haus aufhalten und versucht, geschlossen vorzugehen. An diesem Punkt noch draufzugehen, wäre echt ärgerlich. Womöglich können euch dabei die neuen Waffen aus Season 1 helfen. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Groza und MAC 10 freischaltet .

Wo liegt die Schwierigkeit? An diesem Punkt habt ihr es fast geschafft, doch werdet jetzt nicht unvorsichtig. Damit euer ganzes Team den Bauplan bekommt, müsst ihr ihn alle mal kurz in der Hand halten. Legt ihn schnell wieder ab, wenn ihr die Anzeige bekommt.

Was muss ich dafür tun? Habt ihr die Codes, müsst ihr noch in den geheimen Raum, in dem der Bauplan auf euch wartet. Wir haben euch das Gebäude auf der Rebirth-Map markiert:

Wo liegt die Schwierigkeit? Aktuell ließ sich noch keine Map finden, welche die Fotos mit den dazugehörigen Standorten zeigt. Ihr müsst also selbst ein wenig suchen. Dafür müsst ihr die neue Map schon ziemlich gut kennen und dann noch die Codes in den versteckten Ecken herausfinden.

Am Ende braucht ihr einen Code aus 8 Buchstaben. Die Reihenfolge der Teil-Codes erkennt ihr an den Zahlen selbst. Die Bindestriche zeigen, wie ihr sie richtig zusammensetzt.

Dazu kommt, dass jeder Standort offenbar in jeder Runde Codes zeigt, die sich aber mit jedem Match ändern. Habt ihr die Fotos, müsst ihr also jede Runde auch die Standorte abklappern.

An diesen Orten sind Zahlencodes versteckt. Und zwar richtig versteckt. Da ist dann schonmal auf dem Foto ein Sendemast zu sehen und der Code steht dann ganz unten am Fuß des Mastes unter einem Gitter.

Was muss ich dafür tun? Um das Easter Egg zu starten, müsst ihr euch auf euer Glück verlassen. Ihr braucht dafür einen Koffer, der zufällig auf der Map liegt. Zwar gibt es feste Orte, an denen das Teil spawnt, doch die sind weitläufig auf der Map verteilt. Es ist deshalb empfehlenswert, dass ihr als volles Team ins Spiel geht, um die besten Chancen auf eine Lösung zu haben.

Das Rätsel ist gar nicht so leicht zu lösen, da ihr die neue Map dafür schon halbwegs gut kennen solltet und der erste Quest-Schritt einen Zufalls-Faktor enthält. MeinMMO zeigt euch, was ihr für die Lösung des Rätsels braucht.

Was ist das für ein Easter Egg? Schon auf der ersten Map von Call of Duty: Warzone, mit der Stadt Verdansk und Umland, gab es viele Geheimnisse zu entdecken.

