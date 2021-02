Heute, am 5. Februar, bekommt das Battle Royale Call of Duty: Warzone das neue Update 1.31 spendiert. Der Patch soll unter anderem den immer wiederkehrenden Stim-Glitch und Probleme mit Waffen aus dem Arsenal von CoD Cold War beheben. Auch die Playlist wird aufgefrischt. Erfahrt hier, was die Patch Notes noch verraten.

Was hat es mit dem neuen Update auf sich? Aktuell ist die erste gemeinsame Season von CoD Black Ops Cold War und Warzone in vollem Gange und die Entwickler schrauben weiterhin fleißig am Spiel. Das Battle Royale erhält heute, am 05.02., ein neues Update, das einige nervige Probleme ausbügeln soll.

Übrigens, auch bei der Cheater-Problematik tut sich etwas: Nach Kritik: CoD Warzone bannt 60.000 Cheater, will Gegenmaßnahmen verbessern

Wann genau kommt das neue Update? Das Update 1.31 ist bereits seit 8:00 Uhr morgens des 5. Februar (deutscher Zeit) verfügbar.

Warzone Update 1.31 vom 5. Februar – Das sagen die Patch Notes

So ändert sich die Playlist im Battle Royale:

Für das Battle Royale auf der Verdansk-Map kommt Panzer Royale

Für Plunder kommt das Quads-Format, Beutegeld: Blutgeld-Trios wird entfernt

Für Rebirth Island bleibt Wiederbelebung-Trios

Der Stim wird wieder mal gefixt – hoffentlich klappt’s diesmal

Allgemeine Änderungen:

Neuer Fix gegen den unendlichen Stim-Glitch. Das Problem kehrte nun schon 5 Mal zurück und erlaubte es Spielern, durch den Missbrauch von Stims, im Gas zu überleben. Für viele dürfte das wohl die wichtigste Änderung der neuen Updates sein.

Der Match-Bonus sowie die Kill-XP-Belohnuung im Kingslayer-Modus wurde angepasst

Waffen:

Das Timing für das Auffüllen der Munition bei einem „Empty Reload“ wurde bei Waffen aus Black Ops Cold War angepasst. Damit sollte das Nachladeproblem endlich behoben sein, wodurch beispielsweise ein Sprint am Ende der Animation komplett den Reload abbrechen würde.

Stitch ist der Cover-Operator der Season

Operators:

Einige Operator-Missionen für Stitch (neu seit Season 1) sollten nun korrekten Fortschritt gewähren

Waffenschmied:

Die visuelle Anzeige für den „Heavy Handed“-Vorschlaghammer im Ausrüstungsmenü wurde gefixt

Quartiere:

Ein Problem wurde behoben, wodurch bei höheren Prestige-Leveln der in den Quartieren angezeigte Fortschritt zum nächsten Level etwas anderes anzeigte, als das obere Banner im Hauptmenü des Spiels.

Store:

Tier Skips (Stufensprünge) wurden aus „Modern Warfare“-Bundles entfernt

Die Vorschau der Uhr aus dem „Hot Shot“-Bundle zeigt nun die korrekte Uhr an

Einige kleinere Probleme beispielsweise bei Bildern, Icons oder Namen wurden gefixt

Weiter Bug Fixes:

Ein Crash beim Starten des Spiels wurde gefixt, der durch Änderungen bei Windows GDI32 zustande kam

Was haltet ihr von den Änderungen? Glaubt ihr, die Entwickler schaffen es diesmal, den Stim-Glitch endlich komplett auszumerzen?