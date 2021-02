Nach Kritik: CoD Warzone bannt 60.000 Cheater, will Gegenmaßnahmen verbessern

Nachdem in letzter Zeit die Kritik an Cheatern und den Gegenmaßnahmen bei Warzone immer lauter wurde, hat sich Call of Duty nun endlich geäußert. So wurden konkrete Bann-Zahlen, aktuelle Maßnahmen sowie Pläne zur weiteren Verbesserung des Anti-Cheat-Systems kommuniziert.

Dieses Thema sorgt in Dauerschleife für Gesprächsstoff: Gefühlt beschäftigt die CoD-Community in der letzten Zeit nichts mehr, als die Cheat-Problematik. Reddit und die sozialen Medien sind voll davon, zahlreiche Streamer und YouTuber diskutieren immer wieder das Thema, manche hören sogar deshalb auf. Der Grundtenor dabei: CoD Warzone ist voll mit Cheatern und es wird nicht genug dagegen getan, auch nicht kommuniziert.

Auch Cheater und Hacker selbst führen immer wieder vor, wie sie schummeln, ohne dafür belangt zu werden – oder kaum.

Viele Spieler haben sich deshalb endlich eine Reaktion seitens Call of Duty oder Activision gewünscht. Diese kam nun – in Form einer neuen Bannwelle und eines Statements.

Cheater sind ein dickes Problem in CoD Warzone.

Das hat Call of Duty bereits gegen Cheater unternommen

Wie das CoD-Team mitteilte, habe man null Toleranz gegenüber Cheatern in Warzone beziehungsweise generell in Call of Duty. Deshalb gehe man gegen die Cheater selbst, aber auch gegen Cheat- und Hack-Anbieter vor, um das Problem an der Wurzel zu packen.

Das ist die jüngste Aktion gegen Cheater: So hat man nun erneut den Bannhammer geschwungen und in einer neuen Welle 60.000 Accounts gebannt, die nachweislich in Warzone Schummel-Software genutzt haben.

Weltweit hat man damit nun seit dem Launch mehr als 300.000 Perma-Banns verhängt.

Das hat man bereits seit Launch getan:

Wöchentliche Sicherheits-Updates im Backend

Verbesserter Ingame-Reporting-Mechanismus

2-Faktor-Authentifizierung wurde hinzugefügt, was 180.000 verdächtige Accounts lahmlegte

Zahlreiche Anbieter für Schummel-Software „ausgeschaltet“

Teams vergrößert und Ressourcen erhöht für verschiedene involvierte Teams

Hier will Call of Duty gegen Cheater besser werden

So will man die Anit-Cheat-Maßnahmen weiter verbessern: Folgende Bereiche/Aspekte sollen verstärkt und weiter ausgebaut werden:

Die hauseigene Anti-Cheat-Software soll weiter verbessert werden

zusätzliche Erkennungs-Technologie

weitere Ressourcen für Beobachtung und Straf-Durchsetzung

Updates zum Fortschritt des Kampfes gegen die Cheater sollen regelmäßig kommuniziert werden, es soll mindestens ein Update pro Monat geben. Zudem soll mehr Dialog stattfinden.

Null Toleranz gegen Cheat-Anbieter

Konsistente und zeitnahe Banns

Die Sicherheits- und Durchsetzungs-Teams haben zudem weitere Gegenmaßnahmen in diesem Jahr geplant, um sowohl Cheater als auch Anbieter auszurotten. Dafür werde man auch weiterhin 24/7 Ressourcen zur Verfügung stellen. Das betrifft übrigens nicht nur Warzone, sondern auch CoD Modern Warfare und Black Ops.

Was haltet ihr von dieser Ankündigung? Könnt ihr damit leben oder ist das für euch immer noch zu wenig? Welche konkreten Maßnahmen würdet ihr euch, zusätzlich zu den bereits kommunizierten, wünschen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.