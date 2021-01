Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Sind die Entwickler dran? Im Trello-Board der Entwickler , in dem sie vermerken, an welchen Fehlern im Spiel sie aktuell arbeiten, findet sich ein Eintrag zum Stim-Glitch – „Unendliche taktische Ausrüstung: Spieler missbrauchen Stims zum Betrügen“. Als Vermerk auf dieser Karte findet sich jedoch auch der Hinweis vom 13. Januar – „Update wurde heute Morgen veröffentlicht“. Der Fehler steht aber weiter unter Beobachtung und dürfte auch dieses Mal von den Entwicklern Beachtung finden. Wie lange das dauert, ist aber derzeit nicht abzusehen.

Wieso ist es der schlimmste Fehler im Spiel? Auf der einen Seite, weil er so unfair ist. Man hat keine Chance gegen die Stim-Glitcher, da sie den Glitch sonst wo auf der Karte nutzen können und man selbst nur an den finalen Kreis-Standorten darauf warten kann, bis einem die Puste ausgeht.

Was ist der Stim-Glitch? Mit diesem Fehler können schummelnde Spieler über einen langen Zeitraum im sonst tödlichen Gas bleiben, das sich außerhalb des Spielfeldes der Call of Duty: Warzone befindet.

Die Call of Duty: Warzone kämpft immer mal wieder mit kleineren und größeren Fehlern, die oft aber so schnell wieder gehen, wie sie gekommen sind. Doch der schlimmste Fehler kehrt einfach immer wieder zurück – der Stim-Glitch.

