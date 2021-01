CoD Warzone: 2 üble Fehler sind zurück im Spiel, die euch eure Matches ruinieren

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Am Donnerstag, dem 14. Januar, geht das große Mid-Season-Update der Season 1 von Cold War an den Start. Bisher gibt es dazu keine Ankündigungen für die Warzone. Doch erfahrungsgemäß passiert meist auch etwas im Battle Royale, wenn ein Mid-Season-Update kommt.

Eine noch dreistere Anwendung sind allerdings die Stims, also die taktischen Heil-Items. Denn damit können die Schummler im Gas überleben. Statt also mit taktischer Raffinesse das letzte feindliche Team von der Map zu schießen, brauchen Stim-Glitcher nur ein lauschiges Plätzchen in Verdansk, an dem sie das Match aussitzen und warten, bis das Gas den Rest für sie erledigt. Feiger gehts kaum.

Was ist los im Battle Royale? Spieler der Call of Duty: Warzone haben es derzeit nicht leicht:

In der Call of Duty: Warzone kämpfen derzeit 2 Glitchtes um den Titel des übelsten Fehlers im Spiel. Beide Fehler waren früher schonmal im Spiel und feiern derzeit ein unangenehmes Comeback. Denn welchen eure Feinde auch nutzen – euer Match ist ruiniert.

