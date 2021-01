CoD Warzone: Experte findet Cheat für leichte Siege, will nichts verraten

Ein Lobby-Cheat geistert derzeit durch die Community der Call of Duty: Warzone. Damit sollt ihr ganz einfach an Lobbys für leichte Siege kommen. Der CoD-Expere Drift0r hat nun bestätigt, dass es so einen Trick gibt. Er sagt aber nicht, wie er funktioniert, um sein Lieblings-Spiel zu schützen.

Was ist das für eine Schummelei? Im Battle Royale Call of Duty: Warzone trifft man leider immer mal wieder auf Cheater oder Hacker. Solche Spieler nutzen oft Programme, die das Spiel nicht erkennen kann, um sich während der Matches einen unfairen Vorteil zu sichern.

Der neueste „Cheat-Trend“ geht aber in eine andere Richtung. Die Schummler besorgen sich keinen übermenschlichen Skill durch Maschinen, sondern haben einen Weg gefunden, um sich Match-Lobbys zu organisieren, die sie auch mit ihren normalen Fähigkeiten einfach schlagen können.

Mit diesem Trick umgehen sie das Skill-basierte Match-Making (SBMM) und schummeln sich in Lobbys, die deutlich unter ihrem Fähigkeiten-Niveau liegen. Ein Sieg oder eine Top-Platzierung werden so viel wahrscheinlicher.

Umgehung des SBMM und nur leichte Matches für Lobby-Cheater

Der YouTuber und CoD-Experte „Drift0r“ hat nun herausgefunden, wie das funktioniert und ist schockiert von seinen Entdeckungen. In einem englischen Video erklärt er die Hintergründe und sagt, er möchte auf keinen Fall zur Verbreitung dieser Technik beitragen. Sein Video könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Wie soll sowas funktionieren? Das ist bisher nicht allgemein bekannt. Nach den Aussagen von Drift0r ist es möglich, dass der Cheat schon eine ganze Weile in kleinen Kreisen bekannt ist.

Das nötige Wissen verbreitet sich jedoch derzeit. Er sagt dazu: „Es brodelt unter der Oberfläche, das Wissen liegt unten am Grund des Sees und blubbert langsam hervor“. Er meint, dass es vielleicht noch ein, zwei Wochen dauert, bis ein großer Teil der Community über den Trick Bescheid weiß.

So hat er während seiner Recherchen von einigen Zuschauern Anleitungen und Videos erhalten, die ihm zeigten, dass schon so einige Spieler Bescheid wissen. Bisher aber meiden die Cheater die großen Social-Media-Kanäle, um den Trick geheim zu halten.

Drift0r möchte nicht dazu beitragen, die Warzone kaputtzumachen

Wieso verrät er das nicht? Für ihn ist klar – sollte der Cheat einer großen Masse der Spieler bekannt werden, macht das die Warzone kaputt. Er würde mit der Verbreitung dazu beitragen, sein aktuelles Lieblings-Spiel zu ruinieren.

In seinem Video geht Drift0r noch weiter auf die Konsequenzen ein. Schwache Spieler oder auch Anfänger würden in ihren Lobbys immer mit den starken Cheatern zusammenkommen und hätten kaum noch Chancen auf einen Sieg oder motivierende Platzierungen.

Zudem verursachen solche Manipulationen des Matchmakings Probleme für die Profi-Szene. Turniere werden bei Warzone aktuell nicht auf privaten Servern gegeneinander gespielt, sondern über mehrere Matches mit einem Punkte-System. Hier geht es gerne mal um mehrere Zehntausend US-Dollar und durch solche Tricks kann man seine Chancen deutlich verbessern. Schon manch ein Analyse-Tool kann hier zu unfairen Bedingungen führen.

Statt den Cheat zu verraten, hat Drift0r alle seine Informationen zu einem Kontakt bei Activision geschickt und sieht nun die Entwickler in der Pflicht, etwas gegen diese Lücke im System zu unternehmen. Bisher gab es jedoch kein Statement von den verantwortlichen Entwicklern dazu.

Ein Problem der Warzone sprachen die CoD-Macher aber vor kurzem an. Die OP-Waffen aus Cold War, wie das DMR 14, sollen demnächst generft werden.