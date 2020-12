Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wie sieht das mit den Schummlern in der Warzone aus? In der Warzone gibt es immer wieder die Kritik, dass zu viele Cheater unterwegs sind. Die Entwickler unternehmen allerdings auch eine Menge dagegen. So bannen sie immer wieder haufenweise Accounts – im Oktober waren es beispielsweise 200.000 Schummler.

Wie reagieren die Zuschauer darauf? Es gibt in den Kommentaren hauptsächlich negative Stimmen. Viele Zuschauer fragen den Clip-Ersteller, ob er denn stolz auf seine Leistung sei oder was er davon hat, dass er anderen Spielern den Spaß verdirbt.

Auf der Video-Plattform TikTok ist ein Kanal erfolgreich, der fiese Cheats in Call of Duty: Warzone zeigt. Damit sammelt der Kanal teilweise über 200.000 Likes. Die Zuschauer sind allerdings nicht sehr positiv gestimmt.

