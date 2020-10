Das Team von Infinity Ward sagt, dass schon mehr als 200.000 Cheater in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone gebannt wurden. In Zukunft will man noch mehr absichern. Doch Spieler meckern weiter über Probleme mit Cheats.

Wie wurde das ermittelt? Infinity Ward kümmert sich um die Anti-Cheat-Software in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare. Seit der Veröffentlichung des Spiels wurden über 200.000 Spieler wegen Cheats gebannt. Dazu gehört die neue Bannwelle von dieser Woche, die auch einen beliebten Streamer bannte.

In Shootern bringen Cheater immer wieder Probleme. So sorgen Aimbots dafür, dass Spieler automatisch immer den Kopf oder andere Zonen am Körper der Gegner sicher treffen. Dafür müssen sie selbst nicht zielen, manchmal nicht mal den Auslöser drücken – der Aimbot kann alles automatisch erledigen.

Auch Wallhacks sind beliebt. Sie erlauben es Spielern, ihre Gegner und andere Spieler durch Wände hindurch zusehen. So weiß man schon vor dem Öffnen einer Tür, wer einen dahinter erwartet und in welche Richtung man zielen soll. Solche Software ist unfair gegenüber „normalen“ Spielern und sorgt in vielen Games, wie auch Call of Duty, für einen Bann.

Auf Twitter erklärt Infinity Ward: „Wir sind weiterhin dabei, zusätzliche Sicherheitsupdates hinzuzufügen und stellten neue Backend-Enforcement-Tools bereit. Keine Toleranz für Cheating.“ Schon im Juli 2020 appellierten die Entwickler an die Spieler: Bitte cheatet doch nicht.

„Es gibt immer noch lächerlich viele“, sagen Spieler

So reagieren Spieler: Über 2.800 Kommentare erhielt der Tweet bereits auf Twitter.

Nutzer @ Zarathos88 schreibt: „Ja, aber es gibt immer noch lächerlich viele von ihnen. Seid ihr euch sicher, dass ihr sie bannt? Bannt sie und dann nehmt ihnen alle Rechte, euer Spiel irgendwie zu spielen. Wenn sie wieder spielen wollen, kaufen sie das Spiel wieder. Auf Konsolen sollte es einen Konsolen-Bann geben, der für alle Nutzer auf der Konsole gilt.“

Nutzer @ MassTheGod schreibt: „Ich bin mir sicher, ihr wisst, dass sie sich einfach eine neue E-Mail-Adresse erstellen müssen und damit wieder cheaten können“. Dazu muss man sagen, dass auch Hardware-Banns verteilt werden. Selbst mit einer neuen E-Mail-Adresse kann man nicht einfach wieder loslegen.

Ein anderer Nutzer teilte einen Clip, in dem Cheat-Software in einem Match aktiv ist. So sieht man, wie Cheater CoD spielen:

Andere beschweren sich, dass unter den 200.000 Leuten auch „unschuldige“ sind. So schreibt @ Preyforkevin: „Ich wurde grundlos aus eurem Spiel gebannt. Diese fälschlichen Banns sind ein Problem, in dessen Untersuchung ihr mehr Zeit stecken müsst. Null Toleranz ist bullshit, wenn ihr normale Spieler im gleichen Mix mit Cheatern bannt.“

Seid ihr in CoD Modern Warfare oder Warzone auch schon auf Cheater getroffen? Wie sind eure Erfahrungen mit ihnen und dem Bann-System von Infinity Ward? Findet ihr, dass es schon spürbar weniger Hacker im Spiel geworden sind, oder gibt es immer noch deutlich zu viele?