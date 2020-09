CoD Warzone stoppt Cheat-Tool, das 20.000 nutzten „Super, bis zum Bann“

Eine große Bann-Welle flutete die Community von Call of Duty: Warzone. Etwa 20.000 Cheater sollen als Ergebnis aus dem Spiel geflogen sein. Darunter auch ein Streamer, der seine Unschuld beteuert.

Was ist passiert? Passend zum Start von Season 6 in Call of Duty: Warzone flog ein großes Cheat-Programm auf. Das sollte eigentlich „undetected“ sein und vom Spiel nicht erkannt werden. Cheater fühlten sich also sicher bei der Nutzung, bis sie dann vom Bann am Montag überrascht wurden. Wie Vice.com berichtet, wurden etwa 20.000 Cheater gebannt. Unter ihnen ein College-Football-Spieler und ein Twitch-Streamer.

Laut Insider-Berichten gegenüber Vice hätte der Twitch-Streamer Nick „Wagnificent“ Wagner die Software EngineOwning genutzt. Ein Cheat mit Abo-Service.

Streamer sei unschuldig, sagt er

Das sagt der Streamer: Auf Twitter verkündete der Streamer am 28. September, also rund um das Geschehen der Bann-Welle, dass er fälschlicherweise aus Warzone gebannt wurde. Er wäre Streamer, der täglich Tausende Zuschauer habe und sehr irritiert.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Wie Dexerto.com berichtet, veröffentlichte der Streamer noch einen weiteren Tweet, in dem er erklärt, dass er nicht gecheatet hätte und sein guter Ruf jetzt auf dem Spiel stehe. Der Tweet wurde aber inzwischen gelöscht.

Gut möglich, dass der Streamer versehentlich gebannt wurde. Nach einer Bannwelle im Juli ruderte Activision zurück und hob einige Sperren auf.

Doch nur weil er für Tausende Zuschauer streamt, schließt das nicht aus, dass er Cheats nutzen könnte. Die Programme bieten teilweise an, so versteckt zu arbeiten, dass man mit ihnen sogar streamen kann.

Ein anderer Twitch-Streamer dachte, er cheatet total heimlich mit versteckten Cheats in CS:GO. Doch im Stream verriet ihn ein kleines Detail.

So reagieren gebannte Spieler:

Im Forum der Cheat-Software selbst gibt es einen Thread, der nennt sich „Super, bis zum Bann“. Spieler schreiben dort, dass das Programm echt toll funktionierte, bis sie dann erwischt wurden.

„Ich cheate in Spielen, solange ich denken kann. Wurde das erste Mal erwischt“

„Weiß jemand, wie Hardware-Banns funktionieren und wie man die umgehen kann? Frage für einen Freund“

„Ist vielleicht eine dumme Frage, aber kann man den Bot noch benutzen?“

„Verdammt, ich kam gerade nach Hause und wollte Ground War spielen und Zack ‚Dieser Account wurde gebannt‘. Und ich habe noch 2 Monate das bezahlte Abonnement“

„Wir kannten die Risiken. War toll, solange es funktionierte“

„Ich hab Cold War für diesen Account vorbestellt und der Account wurde jetzt gebannt. Kann ich auch kein Cold War spielen?“

„Ich hab einen Soft-Hack nur für 10 Spiele genutzt und nun wurde ich gebannt. Verdammt“

Was war das für ein Programm?

Aimbots, Wallhacks und mehr: Von EngineOwning gab es laut Dexerto über 50 verschiedene Cheats für Warzone und Modern Warfare. Darunter bekannte wie Aimbots, Wallhacks und weitere Einstellungen, die den Nutzern unfaire Vorteile gegenüber den ehrlichen Spielern geben.

Auf der Webseite des Cheat-Anbieters kann man zum aktuellen Zeitpunkt (30. September, 10:30 Uhr) keine Cheates mehr für CoD MW 2019 kaufen. Es wird dort unter dem Punkt „detected“ aufgeführt, statt wie bei anderen Spielen „undetected“. Man macht deutlich, dass die Software aufgeflogen ist und zum Bann führen kann.

Manche Twitch-Streamer wollen gar nicht verheimlichen, dass sie Hacks nutzen. Dieser Streamer cheatet live vor Publikum 90 Minuten in CoD Warzone.