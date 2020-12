Call of Duty: Warzone bietet massenweise unterschiedliche Waffen mit unzähligen möglichen Setups, wobei bestimmte Exemplare und Zusammensetzungen besonders herausstechen. Wir zeigen euch hier Schießeisen und deren Konfigurationen, die laut einer Statistik aktuell bei Spielern besonders beliebt sind.

Was hat es mit der Statistik auf sich? Die Daten für das Ranking stammen von der bei zahlreichen Fans beliebten Seite „lootshare.io“. Dort sind mehr 25.000 Spieler registriert, die auf der Seite ihre Loadouts hinterlegt und mit anderen geteilt haben.

Zwar hat die Warzone deutlich mehr Spieler, doch die Daten dürften hier einen guten Querschnitt durch die Spielerschaft aufzeigen und entsprechen auch unseren persönlichen Erfahrungen im Battle Royale von Call of Duty.

Die Website zeigt dabei die beliebtesten Waffen der vergangenen 30 Tage an, sodass dort auch die Vorlieben und Trends der jüngsten Updates berücksichtigt werden.

Übrigens, falls ihr noch weitere Inspiration für euer Arsenal sucht, dann werft auch auf diesen Artikel einen Blick: CoD Warzone: Die besten Waffen mit Setups für eure persönlichen Loadouts.

Die aktuell beliebtesten Waffen in der Warzone

Wir stellen euch hier zu Beginn des Dezember die 5 beliebtesten Schießeisen der letzten 30 Tage vor und zeigen dazu die angesagtesten Setups.

1. Kilo 141

Platz 1 geht an den beliebten Allrounder Kilo 141. Dieses Sturmgewehr stieg seit dem Release von Warzone langsam zu den besten Waffen für das Battle Royale auf. Sie gilt als echter Laser, hat also in der richtig Konfiguration kaum Rückstoß und lässt sich einfach kontrollieren.

Mit folgendem Setup wird die Kilo aktuell am liebsten gespielt:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Singuard Arms 19.8″ Hetzer

Visier: VLK 3.0x-Visier

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 60-Schuss-Magazin

2. MP5

Platz 2 geht an sie starke Maschinenpistole, die sich trotz zahlreicher Nerfs immer noch auf kurze Distanz gegen die meisten anderen Waffen behaupten kann. Viele Spieler setzen also nach wie vor auf die MP5 in der Warzone – aktuell am liebsten mit folgendem Setup.

Lauf: Schalldämpfer (integriert, Monolith)

Schaft: FTAC klappbar

Unterlauf: Söldner-Vordergriff

Munition: 45-Schuss-Magazin

Griff: Gemustertes Griffband

3. Grau 5.56

Dieses Sturmgewehr war eine ganze Zeit lang an der Spitze der Nahrungskette in der Warzone. Doch auch nach Nerfs ist es immer noch ein sehr zuverlässiges und beliebtes Tötungsinstrument in der Warzone. Aktuell wird sie laut der Daten am liebsten mit folgendem Setup gespielt:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Tempus 26.4″ Archangel

Laser: Taktischer Laser

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 60-Schuss-Magazin

4. Kar98k

Diese DMR wird von vielen als Sniper-Ersatz gespielt und ist gerade auf weite Entfernungen in der Warzone ein Kracher. Denn die Waffe ist auf Distanz sehr effektiv, spielt sich dabei aber nicht so träge wie ein vollwertiges Scharfschützengewehr. Aktuell angesagt ist folgendes Setup:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Singuard maßgefertigt 27.6″

Laser: Taktischer Laser

Visier: Zielfernrohr

Schaft: FTAC Sportkeil

5. CR-56 AMAX

Auch der letzte Platz unter den Top 5 zeigt: Sturmgewehre dürften für viele die beliebteste Waffengattung für Gefechte in der Warzone sein. Und die AMAX gehört aktuell immer noch zu den besten und beliebtesten ihrer Art. Gespielt wird sie von vielen in folgender Konfiguration:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: ZRK Zodiac S440

Visier VLK 3.0x-Visier

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 45-Schuss-Magazin

Was ist gerade los in der Warzone? Aktuell läuft in der Warzone noch die letzte gemeinsame Season 6 mit CoD Modern Warfare. Doch schon bald warten dort einige Veränderungen auf euch.

Denn durch die baldige Integration von CoD Cold War in die Warzone dürfte demnächst ordentlich frischer Wind wehen. So startet die Warzone am 10. Dezember beispielsweise in die erste gemeinsame Season mit dem neuen Cold War: CoD Cold War geht mit Season 1 erst richtig los – Alle Fakten, Leaks & Gerüchte

Auch wird Warzone dann unter anderem die Arsenale von CoD: Modern Warfare und Black Ops Cold War in sich vereinen. Das sind aber bei Weitem nicht die einzigen Änderungen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Endlich wissen wir, wie CoD Warzone mit Cold War weitergeht – Das ist der Plan

Bis es so weit ist, könnt ihr aber auf das bewährte Waffen-Repertoire im Battle Royale setzen – beispielsweise auf die hier vorgestellten Waffen mit ihren Setups.