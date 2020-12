Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Ein anderer Trupp hat einen Glitcher für eine Zeit lang in der „Spectator“-Kamera verfolgt. Sie sehen in den Szenen Stoff für einen Horrorfilm. Ein unsichtbarer Soldat, der in Verdansk Angst, Schrecken und Vollstrecker verteilt. Das Ende dieses Matches passt auch dazu: Das Gute gewinnt und nur ein Spieler überlebt den rücksichtslosen Killer.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wie sah das aus? In den sozialen Medien findet man viele Clips von Warzone-Soldaten, die gar nicht fassen konnten, was schon wieder los ist.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist da los? Mit dem Start von Season 1 bei CoD: Cold War profitierte auch die Call of Duty: Warzone von einem dicken Content-Drop. Massig neue Waffen, eine frische Map oder auch ein neues Fortschritts-System kamen ins Spiel. Doch leider auch eine fieser Glitch, der Spieler unsichtbar macht.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sieben − 7 =

Insert

You are going to send email to