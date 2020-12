CoD Warzone: Juggernaut-Glitch artet aus – Nun jagen Spieler die Cheater

Mit einem Glitch können sich fiese Soldaten in Call of Duty: Warzone derzeit so viele Juggernaut-Token organisieren, wie sie wollen. Das lassen sich aber nicht alle Spieler gefallen und manche gehen sogar gezielt auf die Jagd nach den laufenden Panzern.

Was ist das für ein Glitch? Durch einen Fehler in der Call of Duty: Warzone können gemeine Spieler ihren Juggernaut-Token duplizieren. Haben sie das Teil einmal in einem Match gefunden, dann ist es für sie kein Problem, das OP-Item zu vervielfältigen.

Das kleine Item macht großen Ärger. Quelle: YouTube

Spieler rüsten ganze Teams mit Juggernauts aus

Warum ist das so gemein? Mit dem Juggernaut-Panzeranzug halten Spieler deutlich mehr aus und sind anderen gegenüber meist im Vorteil, wenn sie ihre Stärken nutzen. Es gibt zwar Möglichkeiten, einen Jugger effektiv zu bekämpfen, doch wenn man es richtig angeht, sind Teams mit einem Juggernaut in ihren Reihen direkt Favoriten auf den Sieg.

Mit diesem Glitch könnten sich die Teams gleich mehrere Anzüge besorgen und die komplette Mannschaft mit einem Panzeranzug ausstatten. Falls es dann doch in den Gulag geht, wäre es sogar möglich, zu einem angelegten Lager zurückzukehren, um sich den Anzug danach erneut zu sichern.

Es gibt so einige Spieler, die schon vor dem Glitch meinten, dass der Juggernaut nicht im Battle Royale zu suchen hat. 3 oder 4 davon auf einmal in einem Team sind aber eine neue Dimension und sorgen für viel Frust und Unverständnis bei betroffenen Opfern. Ein Video auf Twitter zeigt, wie locker in einem solchen Team das Endgame sein kann:

Wie funktioniert das? Auf eine genaue Anleitung des Glitches verzichten wir in diesem Artikel.

Die Spieler besorgen sich über das Easter Egg mit der verlassenen U-Bahn-Station den Juggernaut und haben eine Möglichkeit gefunden, das OP-Item dann zu duplizieren.

Warzoner lassen sich das nicht gefallen – Jagen die Juggernauts

Einige Spieler haben es sich nun zur Aufgabe gemacht, die laufenden Panzer zu jagen. Dafür geben manche Spieler ihren vollen Einsatz und sogar ihr Leben in Warzone, um solche Juggernaut-Teams auszuradieren.

„Stratty1998“ postete auf reddit einen Clip, in dem er sich als Köder für die Juggernauts überfahren lässt. Was die fieser Cheater nicht ahnen: Luft-Unterstützung ist schon unterwegs.

Kommentare zum Clip

The_h0ly_0ne: „Verdammt großartig, Kumpel! Du solltest jeden einzelnen von ihnen Tea-Baggen.“

The_Shandy_Man: „Das war fantastisch, danke für dein Opfer“

zkilla352: „Das ist es zu 100 % wert. Gute Arbeit, dass du diese Loser vom Gewinnen abgehalten hast.“

Doch auch einzelne Juggernauts werden nun gnadenlos gejagt. Die kurze Audio-Nachricht, die Spieler nach einem Kill von ihren Opfern erhalten, kann dabei sehr befriedigend sein. So wie bei einem Clip des Redditors „spreik“:

Kommentare zum Clip

bjenks2011: „Juggernaut-Tränen sind so verdammt lecker“

TastyWhaleMeat: „Dieser Mann verrichtet da draußen Gottes Werk“

The_Guvnor_UK: „Held“

Andere Spieler sind da schon weiter und haben besondere Taktiken entwickelt, um die Juggernauts gezielt zu bekämpfen. Der Einsatz-Schild ist im Kampf besonders effektiv gegen die Panzeranzüge. In dem reddit-Clip von „jomoorigotto“ kann man den Frust fast spüren, denn der Juggernaut-Spieler beim Kampf gegen gleich 2 Schilde fühlen muss:

Kommentare zum Clip

CiaoBella124: „Nicht alle Helden tragen ein Cape. Manche tragen einen Schild“

alkymi_ldn: „Es war so befriedigend zu sehen, wie der Juggernaut aus Angst wegrennt!“

Sportsdawg1: „Welche Perks hast du genutzt? Ich möchte mir genau dasselbe Loadout machen lol“

Bleibt das mit dem Glitch so? Ihr könnt davon ausgehen, dass die Entwickler diesen Fehler in nächster Zeit entfernen. Es ist unklar, wie lange der Glitch nun schon sein Unwesen treibt. Doch da er jetzt nach und nach bekannt wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem bei den Entwicklern ankommt.

Auf dem Trello-Board, das Fehler anzeigt, an denen die Entwickler von Infinity Ward arbeiten, lässt sich dazu bisher allerdings kein Eintrag finden.

Ein Glitch bei den eh schon eher unbeliebten Juggernaut-Anzügen dürfte viel so einige Spieler sehr ärgerlich sein und die CoD-Macher schnell auf den Plan rufen. Ebenfalls ärgerlich für „Call of Duty“-Spieler: Die Season 1 von Black Ops Cold War wurde verschoben. Der neue Content für Cold War und Warzone lässt damit noch ein paar Tage länger auf sich warten.