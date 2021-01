Aufpassen in CoD Warzone: Verbuggter Skin macht Spieler komplett unsichtbar

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Seid ihr schon mal auf dieses Problem in der Warzone gestoßen? Welche Bugs oder Gltiches machen euch sonst im Battle Royale von CoD besonders zu schaffen? Aktuell gibt es ja auch zahlreiche Diskussionen um einen weiteren Skin: Operator-Skin in CoD Warzone gilt als Pay2Win – Spieler machen Jagd auf ihn

Solltet ihr also (sichtbar) auf einen Gegner treffen, der diesen Skin aktiv nutzt, dann gilt es, fortan aufzupassen. Wenn ihr ihn nicht direkt erwischt, ist es unter Umständen besser, sich aus dem Kampf zurückzuziehen (wenn noch möglich), um so nicht von einem unsichtbaren Feind ausgeschaltet zu werden. Denn verliert ihr den Träger in der Hitze des Gefechts oder durch zunehmende Entfernung aus den Augen, seid ihr durch den Unsichtbarkeits-Bug klar im Nachteil.

Dieser kommt über das Bundle Eloko, das man sich im Ingame-Shop für 1.800 CoD-Punkte kaufen kann. Einige diskutieren deshalb darüber, ob es sich dabei um Pay-to-Win handelt, da man sich ja so einen Vorteil mit Geld erkaufen kann. Doch dieser Vorteil ist so mit Sicherheit nicht beabsichtigt. Es handelt sich einfach um einen Bug im Zusammenhang mit dem Forest-pirit-Skin.

