Cheater in CoD Cold War prahlt offen mit Hacks: „Niemand wird erwischt“

Wie erlebt ihr aktuell die Cheat-Problematik bei CoD Cold War und Warzone? Ist es wirklich so extrem? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Erst Ende 2020 haben Modern Warfare und Warzone über 200.000 Cheater gebannt . Nur sei das laut den Spielern nicht genug. Es gebe noch immer zu viele davon. Der Kampf gegen Hacks und Cheats dauert also weiterhin an.

Wird wirklich nichts unternommen? Die Aussage, dass die Meldungen nicht untersucht würden, stimmt jedoch offenbar nicht so ganz. In der Vergangenheit gab es häufiger Meldungen darüber, dass mehrere Tausend Betrüger aus den Spielen verbannt wurden.

Mehrere Nutzer stimmen JohnBoy200 zu und haben das Gefühl, gegen die Cheater im Stich gelassen zu werden. Sie behaupten, dass sogar die Profis in Turnieren cheaten würden und tatsächlich kam es kürzlich zu einem Cheater-Skadal in einem 250.000-$-Turnier .

So reagieren die Spieler: Viele der Nutzer auf reddit scheinen dem Cheater zuzustimmen. Niemand tut etwas gegen die Betrüger. Der Kommentar mit den meisten Upvotes kommt von JohnBoy200, in dem er schreibt:

Darauf angesprochen gibt der Beschuldigte ganz gelassen zu: „Ja, ich hacke. Denkst du, sie schauen sich die beschissenen Meldungen an? Nein.“ Seine angegebenen Informationen seien ohnehin falsch, was bedeutet, dass sein Account gar nicht als Cheater markiert werden kann. „Niemand wird erwischt, Bruder.“

Was ist passiert? Der reddit-Nutzer theHugoat hat einen Clip gepostet, in dem er einen Cheater konfrontiert. Er habe sich all seine Killcams angesehen und ist sich sicher: der nutzt einen Aimbot und einen Wallhack – Cheats, die ihm unfaire Vorteile verschaffen.

Ein Spieler hat einen Cheater in Call of Duty: Black Ops Cold War zur Rede gestellt. Dieser gibt aber ganz schamlos zu, dass er tatsächlich Hacks nutzt und scheint sich um die Folgen einer Meldung gar nicht zu scheren.

