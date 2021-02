Euch nerven Stim-Glitcher in CoD Warzone? Schaut euch an, wie sie gejagt werden

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So zum Beispiel der Spieler „Stealthy“. In einem Trio-Match kam er kurz vor Ende der Runde aus dem Gulag zurück ins Spiel und entdeckte im Gas einen Spieler mit einem aktivierten „Meistgesucht“-Auftrag. Der Spieler befand sich allerdings ein gutes Stück außerhalb des Kreises und obwohl es das Ende des Matches für Stealthys-Team bedeutete, holte er sich den auf der Karte markierten Glitcher:

Was ist der Stim-Glitch? Als Stim-Glitch werden Fehler in der Call of Duty: Warzone bezeichnet, die dafür sorgen, dass unfaire Spieler lange oder sogar unbegrenzt im eigentlich tödlichen Gas außerhalb des Spielfeldes überleben.

Der Stim-Gltich ruiniert aktuell in der Call of Duty: Warzone vielen fairen Spielern ihre Matches. Doch nicht immer geht es gut für die miesen Schummler aus.

