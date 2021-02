CoD Warzone deaktiviert ganzen Spielmodus – Fieser Unsichtbarkeits-Bug ist schuld

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was ist überhaupt Armored Royale? Dabei handelt es sich um eine besondere Variante des Battle Royale. Jeder Squad erhält einen gepanzerten Truck mit einem Geschützturm und schwerer Panzerung. Team-Mitglieder können respawnen, solange der LKW noch intakt ist. Wird er zerstört, kann man nach dem Tod nicht länger zurückkommen. Der letzte Trupp, der am Ende steht, gewinnt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Problem dabei: dieser Bug hängt mit dem Geschützturm des gepanzerten Trucks, einem zentralen Element von Armored Royale, zusammen. Die Entwickler konnten also nicht einfach den Truck aus dem Spiel nehmen, um dem Exploit zumindest vorübergehend vorzubeugen, wie es bei den Hubschraubern schon mehrfach der Fall war. So wurde nun nach wenigen Tagen der komplette Modus deaktiviert.

So wurde schon kurz nach dem Update 1.31 der sogenannte Unsichtbarkeits-Glitch (Invisibility Bug) in Armored Royale entdeckt, durch den Spieler für Gegner unsichtbar und unverwundbar werden konnten.

Was genau war das Problem? Bugs, Glitches und Cheats sind generell ein leidliches Thema bei CoD Warzone – wie man jüngst unter anderem am immer wiederkehrenden Stim Glitch sehen konnte. Und nun sorgte erneut ein Game-Breaking-Bug für Ärger.

Seitdem konnten sich die Spieler unter anderem in dem zeitlich limitierten und an sich beliebten Modus Panzer Royale (Armored Royale) austoben. Zumindest war es so gedacht.

Nachdem der Modus Armored Royale erst vor Kurzem bei Call of Duty: Warzone wieder in die Playlist rotierte, wurde er nach wenigen Tagen bereits abgeschaltet. Ein Bug machte das Ganze einfach ungenießbar.

Insert

You are going to send email to