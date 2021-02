Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Das gibt es sonst noch in Season 2: Die 2. Season hält viel bereit für die Spieler von Cold War und Warzone. Im Battle Royale Warzone gibt es Map-Anpassungen und neue Spielmodi. In Cold War gibt es den Zombie-Modus Outbreak und weitere Anpassungen.

Lohnen sich die Belohnungen? Alle Belohnungen sind rein kosmetisch. Ihr habt also keinerlei Spielvorteil dadurch. Also wirklich besser werdet ihr dadurch nicht.

Alle Aufgaben werdet ihr also früher oder später in Outbreak abschließen, wenn ihr regelmäßig spielt. Keine Aufgabe ist besonders knifflig, sondern höchstens zeitintensiv. Wenn ihr alle Belohnungen haben möchtet, müsst ihr also einfach nur viel spielen.

Das könnt ihr aktuell machen: Die Season 2 in Cold War und Warzone ist gestartet und passend dazu gibt es einige Aufgaben, die ihr in beiden Spielen absolvieren könnt.

In Call of Duty: Cold War und CoD Warzone gibt es passend zum Start von Season 2 neue Challenges, die sich rund um Zombies drehen. Für jede der 18 Aufgaben gibt es dann eine einzigartige Belohnung.

