Eines der jüngsten Gerüchte zu Call of Duty besagt, dass ein Standalone-Titel in Entwicklung ist, der sich nur um Zombies dreht. Wir zeigen euch hier die Infos.

Was ist los in Cold War? Call of Duty: Black Ops Cold War startet jetzt seine zweite Season und bringt dabei wichtige Inhalte ins Spiel. Unter anderem kommt der neue Spielmodus „Outbreak“ in den Shooter. Das ist ein riesiger Zombie-Modus, den ihr in verschiedenen Varianten spielen könnt.

Während einer Test-Woche könnt ihr jetzt CoD Cold War und den neuen Zombie-Modus testen.

Doch es gibt mehr Infos zum Thema Zombies. Der PvE-Modus ist bei vielen Spielern beliebt. So beliebt, dass man möglicherweise an einem Standalone-Titel schraubt. Doch woher kommen die Infos und was steckt dahinter?

CoD Zombies als Standalone spielen?

Das sagt der Leak: Der Twitter-Nutzer und CoD-Leaker Tom Henderson schreibt in einem Tweet, dass ein weiteres Projekt zu Zombies in Call of Duty entwickelt wird. Das sei gerade am Anfang der Entwicklung. Das Besondere ist, dass dieses Projekt aktuell an keinen Titel gebunden ist. Bisher ist das also kein Modus für ein bereits bestehendes Spiel.

Dass der Modus an kein Spiel gebunden ist, deutet an, dass es sich dabei um ein Standalone halten könnte. Also ein Call of Duty mit Zombies, das ihr erwerben könnt, ohne ein anderes Spiel dazukaufen zu müssen.

Wann es mehr Informationen dazu gibt, ist noch unklar. Da sich das Projekt angeblich noch in den frühen Phasen der Entwicklung befindet, könnte so ein Standalone-Titel noch weit entfernt sein.

Von wem stammen die Infos? Tom Henderson hat sich in der Community von Call of Duty bereits einen Namen gemacht. Früher bekannt unter dem Namen „LongSensationYT“ sagte er schon korrekt voraus, dass Tom Henderson hat sich in der Community von Call of Duty bereits einen Namen gemacht. Früher bekannt unter dem Namen „LongSensationYT“ sagte er schon korrekt voraus, dass Call of Duty: Warzone Free2play wird. Und das sagte er schon im August 2019. Noch bevor Warzone im März 2020 überhaupt veröffentlicht wurde.

Das sagen die Fans zum Leak

Meinungen der Spieler: Auf Twitter ist der Post von Tom Henderson ein diskutiertes Thema. Spieler äußern da ihre Wünsche Meinungen zu einem Standalone-Zombie-Spiel zu Call of Duty.

Nutzer @jellomaster00 zeigt klare Wünsche an die Maps:

„Alle World-at-War-Maps inklusive der Remasters

Alle Black-Ops-Maps und Remaster

Black-Ops-2-Maps und die origins Map auch

Maps aus Black Ops 3

Black-Ops-4-Maps und die gestrichenen auch

Nutzer 7noir_ vermutet, dass der neue Zombie-Modus aus Cold War nur ein „Prototyp“ für ein voll ausgereiftes Zombie-Spiel war (via Twitter).

Andere stellen sich vor, dass das neue Call of Duty für 2021 vielleicht einfach nur um Zombies geht. Auch, wenn das wirklich ungewöhnlich wäre. Doch andere Nutzer schreiben, dass sie sich darüber nicht mal beschweren würden (via Twitter).

Wie würde es euch gefallen, ein Zombie-Spiel von CoD als Standalone zu haben? Gefällt euch der Zombie-Modus so gut, dass ihr das kaufen würdet oder spielt ihr das so wenig, dass diese Entscheidung für euch egal wäre?

Tauscht euch doch mit anderen Nutzern hier auf MeinMMO in den Kommentaren aus und erklärt, warum ihr eurer Meinung seid.