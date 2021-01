Der Einsteig in den Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War ist kein Selbstläufer. MeinMMO gibt euch hier genau die Tipps, die ihr braucht, um Spaß in dem Untoten-Abenteuer zu haben.

Wie funktioniert der Zombie-Modus? Mit dem Zombie-Modus erschuf Call of Duty eine Koop-Reihe innerhalb des Universums, die immer mal wieder als PvE-Modus in verschiedenen Teilen der Reihe landet. Mit Call of Duty: Black Ops Cold War gibt’s mal wieder einen Zombie-Modus, der jedoch nicht gerade mit seiner Einsteiger-Freundlichkeit glänzt.

Aktuell könnt ihr den kompletten Modus in Cold War kostenfrei für eine Woche testen. Dazu liefert euch MeinMMO hier 5 wichtige Tipps, die euch dabei helfen, Schritt für Schritt in den Modus einzutauchen und viele Stunden Spaß zu haben.

Zwar könnt ihr das Untoten-Abenteuer auch allein starten, doch besonders zum Start macht es mit Freunden oder Mitspielern deutlich mehr Spaß. Schnappt euch also ein paar Mitstreiter, behaltet die Tipps hier im Hinterkopf und zerlegt gemeinsam Zombie-Horden ohne Ende.

Wenn ihr ohne Plan in den Zombie-Modus geht, wird er euch fertig machen.

1. Tipp – Stellt euch ein starkes Loadout zusammen

Vor dem Match könnt ihr euch unter dem Menüpunkt „Waffen“ / Unterpunkt „Klasseneditor“ ab Account-Stufe 4 Loadouts zusammenstellen. Hier sucht ihr euch eine Waffe und eine Feldaufrüstung aus. Je höher ihr im Rang steigt, desto mehr Ausrüstung steht euch zur Wahl.

Obwohl der Instinkt sagt, dass man eher etwas für die Entfernung braucht, um die Zombies weit weg vom eigenen Hirn zu halten, sind Nahkampfwaffen die beste Option. Da ihr fast nur auf kurzer bis mittlerer Entfernung kämpft, braucht es die Waffen, die hier am meisten wehtun. Nutzt also eine Maschinenpistole wie die MP5 oder die KSP oder eine Schrotflinte wie die Gallo 12, sobald ihr eine habt. Wenn ihr ganz abgebrüht seid, startet direkt mit dem Messer (via GameStar).

Innerhalb des Matches könnt ihr noch eine zweite Waffe aufheben und eure Schießeisen nach Herzenslust austauschen, wenn ihr etwas Neues findet. Sorgt aber dafür, dass ihr immer eine Nahkampfwaffe in Griffreichweite habt, die ihr später auch noch verbessern könnt.

Bei den Feldaufrüstungen steht euch anfänglich nur der „Frostschuss“ zur Verfügung. Wechselt hier auf den „Ätherschleier“, sobald er zur Verfügung steht. Damit könnt ihr euch für einen Moment vor den Zombies verstecken und sogar gefallene Teamkameraden wiederbeleben, wenn ihr den „Schleier“ aktiviert. „Heilaura“ in Matches mit Teams und „Feuerring“ für mehr Schaden sind ebenfalls zu empfehlen.

Die richtige Waffe ist der beste Freund bei Zombie-Angriffen.

2. Tipp – Bleibt ruhig

Das gilt auf der einen Seite für eure Kämpfe mit den fauilgen Zombie-Gesellen, auf der anderen Seite aber auch für eure Runden in den Matches.

Ihr bekommt mehr Essenz/Geld für euren Spielfortschritt, wenn ihr Zombies nicht nur ganz normal mit Brusttreffern aus dem Weg räumt. Landet Headshots, grillt die Horden der ersten Runden mit einem Nahkampf und holt euch so einen ordentlichen Boost auf eure Moneten. Behaltet dazu immer den Überblick, wenn die Horden größer werden und habt jederzeit einen Fluchtplan parat.

Wenn sich längere Runden dem Ende neigen, gönnt euch eine kleine Verschnaufpause. Das Spiel drängt euch meist nicht, eine Runde schnell zu beenden und so könnt ihr euch ganz in Ruhe sammeln, einkaufen und verbessern.

Egal, wie fies die Monster werden – bleibt ruhig und habt einen Fluchtplan.

3. Tipp – Besorgt euch starke Waffen

Im Zombie-Modus haben die Waffen verschiedenen Farben/Seltenheiten die direkt mit dem Schaden in Verbindung stehen. Eure Loadout-Waffe ist immer „Rot“ und damit in miesesten Kategorie. Jede „Blaue“ Waffe ist besser als eure Start-Waffe. Um an bessere Waffen zu kommen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Kauf an der Mystery-Box gibt zufällige Waffen

An manchen Stellen der Map seht ihr Waffenumrisse an den Wänden – die dargestellte Waffe könnt ihr kaufen

Es gibt versteckte Quests, die Waffen ausspucken

Verbessert vorhandene Waffen an der Arsenal-Werkbank

Mystery-Boxen geben zufällige Waffen. Je länger das Match, desto bessere Knarren kriegt ihr hier.

Findet heraus, welche Waffe euch am besten passt und sucht einen Weg, wie ihr sie möglichst günstig mit einer hohen „Farbe“ bekommt. Nach „Blau“ kommt noch „Lila“ und dann „Orange“ als Stärkstes.

Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr die richtige Knarre habt, gibt es noch weitere Verbesserungen über die „Pack a Punch“-Mechanik. Die ist Teil der Story und gibt euch ein interdimensionales Anti-Zombie-Upgrade und jeder Waffe ein einzigartiges Aussehen. Das geht zwar ins Geld, ist aber eine Voraussetzung, um viele Runden im Zombie-Modus zu überleben.

Einen ausführlichen Einsteiger-Guide, der euch bis zur Pack-a-Punch-Mechanik auf der Map „Die Maschine“ bringt, findet ihr hier:

CoD Cold War: Einsteiger-Guide für Zombies – So gelingen eure ersten Runden

4. Tipp – Nutzt euren Schrott für Killstreaks und Verbesserungen

Im Laufe eines Matches sammelt ihr Schrott und hochwertigen Schrott, den ihr für Verbesserungen am Arsenal oder an der Werkbank ausgeben könnt.

Am Arsenal habt ihr die Möglichkeit, mit eurem Schrott Panzerung freizukaufen oder die Waffe zu verbessern, die ihr aktuell in der Hand tragt.

Das Arsenal bietet euch ein freundliches Gesicht und starke Verbesserungen.

An Werkbänken habt ihr eine Auswahl an verschiedenen Unterstützungen. Ihr könnt euch Selbst-Wiederbelebungen besorgen, Granaten und sogar „Killstreaks“ aus dem Multiplayer, auf die Zombies ganz besonders allergisch reagieren.

Wenn ihr ein wenig Schrott übrig habt, solltet ihr an der Werkbank immer mal zugreifen. Wärmstens zu empfehlen ist das „Helikopterschütze“. Ihr fliegt für einige Zeit mit Heli über die Map und könnt unbeschwert mit einer großen Minigun Zombies aus ihren angeschimmelten Latschen feuern. Gleichzeitig verschwindet ihr in dieser Zeit von der Map. Seid ihr also in starker Bedrängnis, wendet ihr damit das Blatt komplett und regelt die Situation aus der Luft.

Es gibt ein einfaches Easter-Egg, das ihr in jedem Match erledigen könnt, um schon früh einen ordentlichen Stapel Schrott einzusammeln.

Es gibt ein paar irre Easter Eggs, die euch Belohnungen bieten.

5. Tipp – Verbessert eure Ausrüstung im Menü

Sobald ihr 10 Runden in einem Match übersteht, bekommt ihr sogenannte Ätherium-Kristalle. Für jede 5. weitere Runde bekommt ihr ebenfalls jeweils einen Kristall und bei einer Evakuierung gibt es einen weiteren obendrauf.

Die Ätherium-Kristalle sind eine Währung, mit denen ihr außerhalb der Matches Verbesserungen an Waffenklassen, Feldaufrüstungen oder auch Perks durchführen könnt. Die Perks lohnen sich sogar erst richtig, wenn ihr sie etwas verbessert habt. Innerhalb eines Matches könnt ihr an bunten Getränke-Automaten diese passiven Fähigkeiten aktivieren, wenn ihr das nötige Kleingeld habt.

Perks bieten starke Boni, sind aber ziemlich teuer.

Setzt eure Kristalle am Anfang aber lieber erst für die Feldaufrüstungen oder Waffenklassen ein. Sobald ihr in den Matches merkt, dass ihr genügend Cash scheffelt, um euch die Perks regelmäßig leisten zu können, lohnt sich auch hier ein Upgrade.

Wenn ihr die Tipps beachtet und es schafft, eure Waffen mit Pack-a-Punch aufzuwerten, entfaltet sich der Zombie-Modus erst richtig. Ihr könnt Geheimnisse entdecken, der Story folgen oder einfach nur versuchen, so viele Runden zu überleben wie möglich. Die Release-Map „Die Maschine“ bietet so viele Stunden Beschäftigung. Am 4. Februar kommt übrigens die zweite Map für den Zombie-Modus: Firebase Z.