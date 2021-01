Der Zombie-Modus in CoD Cold War wird noch besser, bekommt eine neue Map im Februar

Am 15. Dezember wird der „115 Day“ gefeiert. Die Entwickler von Call of Duty: Black Ops Cold War haben jedoch bereits vorab eine spannende Neuerung bekanntgegeben. Noch in der Season 1 wird der Zombie-Modus um die neue Karte Firebase Z erweitert.

Was ist das für eine Karte? Offiziell ist über Firebase Z nur wenig bekannt. Nach der Zerstörung von Projekt Endstation und den Anomalien in Polen soll sich nun auf einen neuen Ort des Ausbruchs konzentriert werden. Dabei handelt es sich um Außenposten 25, auch bekannt als Firebase Z.

Dort treffen die Spieler wohl auch auf eine besonders schreckliche Kreatur, wie ein erster Teaser (Titelbild) zeigt. Zudem wurde ein weiteres Bild mit einem Portal darauf veröffentlicht:

Wann erscheint die Karte? Die neue Karte soll am 4. Februar veröffentlicht werden und wird kostenlos für alle Spieler von CoD Cold War sein. Ihr werdet also keinen Battle Pass kaufen oder sonst wie Geld ausgeben müssen.

Wer Cold War nicht besitzt, jedoch den Zombie-Modus genauer kennenlernen möchte, hat derzeit Glück. Passend zu der Ankündigung gibt es ein kostenloses Anspiel-Event, das für eine Woche läuft. Darin könnt ihr bis zum 21. Januar 3 verschiedene Zombie-Modi ausprobieren.

Wann soll es mehr Details zu Firebase Z geben? Wie die Entwickler von Treyarch mitteilten, soll es weitere Details zu Firebase Z im Rahmen des 115 Day geben. Wir werden euch auf MeinMMO über die neuen Infos informieren.

Wer nicht ganz so lange warten möchte, kann auf Informationen aus einem Leak zurückgreifen.

Neue Karte spielt wohl in Vietnam und dreht sich um Dr. Vogel

Was weiß man aus Leaks? Schon am 30. November 2020 wurde ein Leak zu Firebase Z veröffentlicht (via Gfinity). Dort heißt es, dass die neue Karte in Vietnam spielt, genauer gesagt im Huong Hoa Bezirk der Quang Tri Provinz.

Die Omega Group soll im Rahmen der Story versuchen, die Geheimnisse von Dr. Vogels Experimenten aufzudecken. Die Storyline soll dabei den Namen „Operation Undertaker“ tragen.

Passend dazu wurden mehrere Screenshots von Dokumenten zur Story vom Twitter-Nutzer Nanikos veröffentlicht.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Der Zombie-Modus ist ein lustiger PvE-Inhalt, der allein oder mit bis zu 3 anderen Spielern gezockt werden kann. Darin bekämpft ihr Horden von Untoten und das macht besonders viel Spaß, wie MeinMMO-Autor Maik Schneider verrät. Für ihn ist der Modus etwas Besonderes, der ihm sogar bei anderen Teilen gefehlt hat:

