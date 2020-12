Update in CoD Cold War bringt neuen Sniper-Modus – So funktioniert er

In Call of Duty: Cold War gibt es ein neues Playlist-Update. Die Entwickler haben sogar einen ganz neuen Modus angekündigt. Wir zeigen euch, was im Update drin steckt.

Das ist passiert: Am 29. Dezember hat Treyarch neue Modi für Cold War angekündigt. So wurde die Playlist überarbeitet. Neu dabei sind:

3-gegen-3 Gunfight nur mit Snipern

Face Off

Raid 24/7

Nuketown Holiday 24/7

2-gegen-2 Gunfight

Prop Hunt

Vor allem der Sniper-Modus im Gunfight ist interessant. Dieser Modus ist neu in Cold War und könnte für einige spannende Runden sorgen.

Das steckt im neuen Playlist-Update

Das kann der neue Gunfight-Modus: Im Gunfight tretet ihr in kleinen Grupppen gegeneinander an. Wer erledigt wird, scheidet aus. Das Team, welches am Ende überlebt, gewinnt den Gunfight.

Nun sind im neuen Modus aber nur Scharfschützengewehre erlaubt. Ein Gunfight besteht eigentlich daraus, dass man Gegner im direkten 1-gegen-1 schneller erledigt und enge Kämpfe sind dort normal. Das gestaltet sich mit Snipern schwieriger.

Es könnte also auf den kleinen Maps von Gunfight zu einem Camper-Duell kommen. Ansonsten entscheidet die Runde derjenige, der besser quickscopen kann.

Wenn ihr dazu noch Tipps braucht, schaut hier vorbei:

Quickscopen in CoD Cold War – 6 Tipps zu Technik, Setups & Taktiken

Das sind die 24/7-Modi: Raid und Nuketown Holiday bekommen 24/7-Modi. Das sind 2 beliebte Maps in Cold War und vor allem Nuketown lohnt sich jetzt noch, während sie weihnachtlich geschmückt ist.

Was ist Prop Hunt? Dieser Modus ist ziemlich verrückt und nicht das erste Mal in Black Ops verfügbar. In 2019 gab es beispielsweise einen solchen Modus in Black Ops 4.

Ihr könnt dabei in beliebige Gegenstände schlüpfen und euch als diese „verkleiden“. Das Gegner-Team muss dann die versteckten Spieler suchen. Hierbei geht es also nicht unbedingt um Waffengewalt, sondern um gute Verstecke.

Ansonsten ist das Thema rund um SBMM in Cold War groß. Dort gab es zuletzt eine Hacker-Offensive:

CoD Cold War: Hacker übernehmen Twitter-Account – Fordern Entfernung von SBMM