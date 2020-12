Der Streamer DrDisrespect brachte in einer seiner letzten Streams eine Idee für den Gulag in Call of Duty: Warzone. Spieler diskutierten danach fleißig.

Das war die Idee: DrDisrespect schlug vor, dass man sich eine Extra-Runde im Gulag kaufen kann. Als Preis nannte er 20.000 Dollar, die man sich vorher im Battle Royale erspielen müsste.

Er selbst nannte die Idee eine „Multi-Millionen-Dollar-Idee“ und war überzeugt davon. Der Clip machte danach die Runde und zahlreiche Spieler diskutierten darüber. Ist ein solcher Kauf vernünftig?

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Weitere Runde im Gulag kaufen?

So läuft das bisher ab: Wenn ihr das erste Mal in der Warzone eliminiert werdet, landet ihr im Gulag. Dort trefft ihr auf einen anderen eliminierten Gegner. In einem 1-gegen-1 tretet ihr an und der Gewinner darf zurück ins Spiel.

Die Chance im Gulag gibt es allerdings nur einmal. Wenn ihr das 1-gegen-1 verliert, seid ihr aus dem Spiel, und wenn ihr erneut erledigt werdet, scheidet ihr ebenfalls aus. Die Ausnahme ist, wenn ein Teammitglied von euch eine Wiederbelebung kauft.

Das könnte die Änderung bringen: Sollte man tatsächlich einen weiteren Versuch im Gulag kaufen können, dürfte das Einiges am Spiel verändern. Man kann etwas offensiver spielen, denn immerhin hat man danach noch eine Chance, und vor allem Solo-Spieler könnten mehr riskieren. Sie können nämlich nicht von einer Wiederbelebung profitieren und können nur durch den Gulag zurückkommen.

Immerhin gibt es mit der Wiederbelebung durch ein Teammitglied ein ähnliches kaufbares Item, welches durchaus beliebt ist. Etwas Vergleichbares für Solo-Spieler könnte gut ankommen.

Was sagen Fans dazu? Die Zuschauer im Stream, aber auch Spieler danach auf Twitter, sind gespaltener Meinung. Zahlreiche Spieler sagen, dass man doch stattdessen einfach in ein anderes Spiel eintreten kann, wenn man eliminiert wurde. Vor allem als Solo-Spieler hängt man nicht zwingend an einer Runde.

Andere Spieler meinen, dass eine Runde Warzone ohnehin schon lange dauert und dadurch nur noch mehr in die Länge gezogen wird.

Wieder andere Spieler glauben, dass die Idee zwar gut, doch der Preis zu hoch sei. Sie schlagen eher 10.000 Dollar vor, da man keine Garantie hat, dass man den Gulag dann gewinnt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Was meint ihr dazu? Könnte ein Extra-Gulag zum Kauf die Warzone verbessern? Schreibt es uns in die Kommentare.

Aktuell dreht sich viel in CoD Warzone um eine mächtige Waffe:

CoD Warzone: Das DMR 14 gilt aktuell als OP – Setup, Stärken & Schwächen