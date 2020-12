Pro behauptet: Diese Waffe aus CoD Warzone ist noch stärker als die DMR 14

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Sollte man die DMR 14 jetzt vergessen? Nein, diese Waffe dominiert nicht ohne Grund die Meta. In vielen Situationen ist diese Waffe dennoch stärker. Ihr solltet also mal beide Waffen ausprobieren. Wenn euer Spielstil mehr zur Typ 63 passt, dann wechselt. Ansonsten könnt ihr weiterhin mit der DMR 14 die Warzone dominieren.

FaZe Swagg scheint diese Meinung zu teilen, denn er baute sich diese Waffe so zusammen, dass sie schneller tötet als die DMR 14 und in seinen Augen dadurch mächtiger ist.

So steht es um die DMR 14: Diese Waffe kam mit Season 1 zur Warzone und dominierte direkt. Sie trifft Gegner auf fast jede Entfernung und kann problemlos Schilde brechen. Wenn man gut trifft, dann ist der Gegner nach 2 Schüssen am Boden.

Die DMR 14 dominiert gerade die Meta in Call of Duty: Warzone . Man kann sie nur schwer kontern, doch nun behauptet ein Profi, dass er eine Waffe gefunden hat, die noch stärker ist.

