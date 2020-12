CoD Warzone schenkt euch Sniper-Bauplan & 4 weitere Geschenke – So holt ihr sie

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Wie lange gibt es das Angebot? Weihnachten ist zu Ende, dennoch kann man das Bundle einsacken. Wir von MeinMMO haben das kostenlose Paket am 27. Dezember gegen 10:00 Uhr abgeholt. Es ist bisher nicht bekannt, wie lange das Paket noch verfügbar ist. Ihr solltet euch also beeilen.

Call of Duty: Warzone und Cold War haben passend zu Weihnachten einige Geschenke für euch. So gibt es einen kostenlosen Bauplan für eine Sniper und 4 weitere Geschenke.

