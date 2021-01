Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Wer also Cold War nicht besitzt, sollte die kostenlose Woche im Zombie-Modus ausprobieren. Danach könnte man dann über einen Kauf nachdenken, immerhin passiert auch sonst in Cold War eine Menge:

Besonders gelobt wird immer der Wiederspielwert des Zombie-Modus. Man spielt zwar auf der gleichen Map, doch kann die Rätsel immer wieder anders lösen oder andere Taktiken verfolgen. Jede Runde spielt sich quasi anders und genau das ist es, was den Zombie-Modus so stark macht.

Darum solltet ihr den Zombie-Modus testen: Der Zombie-Modus gilt als sehr gelungen und ist vor allem für Coop-Fans ein absolutes Muss. Wer also gerne mit Freunden zockt, aber dabei nicht immer mit dutzenden anderen Spieler agieren will, kommt im Zombie-Modus voll auf seine Kosten.

In diesem Zeitraum kann jeder Interessierte den Zombie-Modus kostenlos ausprobieren und 3 Modi testen. Ihr sollt bereits im Vorfeld die Free-Access-Version auf eurer Konsole oder dem PC über den jeweiligen Store beziehungsweise Launcher herunterladen, um am 14. Januar direkt loszulegen. Einen Download-Link gibt es aktuell aber noch nicht.

