So grausam scheitert ein Weltrekord im Zombie-Modus von CoD Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War hat einen launigen Coop-Modus namens Zombies. Darin hat ein Streamer ganz alleine versucht, einen Weltrekord aufzustellen. Doch ein Bug mit einem sehr bizarren Namen hat alles ruiniert. Lest hier bei MeinMMO, was passiert ist.

Was ist passiert? Der Streamer Noahj456 hat sich alleine in den Zombies-Modus gewagt. Darin sollen eigentlich Teams aus 4 Spielern Welle um Welle von immer gefährlicheren Untoten abwehren. Da die Zombies immer wilder werden, ist das im Team schon hart, alleine hingegen noch ein Stückchen schwerer.

Dennoch hat der tapfere Kämpfer – der bislang nur Zombies und weder die Kampagne noch den Multiplayer-Modus gezockt hatte – sehr lange durchgehalten und es bis in Runde 256 geschafft. Das ist die Runde, in der das Spiel dann aufhört zu zählen und man sich getrost zurückziehen darf. Noahj456 war auf dem besten Weg, diese Runde noch zu schaffen.

Er hatte die Zombies geschickt in eine Engstelle gelockt und dort konnte er sie bequem mit der Strahlenpistole wegbritzeln. Der Rekord, den er live übertrug, war zum Greifen nah. Doch es sollte anders kommen.

Bösartiger Zebra-Hengst macht alles zunichte

Wie ging der Rekord schief? Noahj kämpfte wie irre um den Rekord und ein Zombie nach dem anderen zerplatzt im Feuer der Strahlenpistole. Doch als das Gemetzel gerade auf dem Höhepunkt war, wurde der Bildschirm plötzlich schwarz. Noahj saß erstmal fassungslos da, als eine bizarre Fehlermeldung kam: Zebra 112 Vicious Stallion. Das heißt soviel wie „Zebra – Bösartiger Hengst“ und gibt wohl einen seltenen Fehler wieder, der zum Spielabbruch führen kann.

Kurz darauf war er wieder in der Lobby für eine neue Runde Zombies und erst dann schien er zu realisieren, dass sein Rekord gerade in Flammen aufgegangen war. „Das ist doch jetzt echt nicht wahr! Das muss doch ein Witz sein?!?!“ war seine fassungslose Reaktion auf das Dilemma.

So cool nahm er am Ende den Verlust: Nachdem Noahj erstmal seinen Frust über den fast sicher geglaubten Rekord verdaut hatte, zeigte er auf Twitter erneut Humor. Er postete einfach nur „F“, was ein Anlehnung an das berühmte CoD-Meme zu „Press F to Pay Respect“ ist. Unter Gamern gilt dies als sarkastische Reaktion auf Situationen.

Der Fehler, der zum Scheitern von Noahjs Rekord führte, ist zum Glück eher selten und die Entwickler sind schon fleißig am Patchen und verbessern von CoD Cold War. So wurde zuletzt ein Patch implementiert, der die Übermacht der überpowerten Maschinenpistole MP5 beendete.