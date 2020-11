Bisher galt die MP5 in Call of Duty: Black Ops Cold War als eine der besten Waffen im Multiplayer. Doch für viele war sie einfach zu stark. Treyarch reagierte, das erste kleine Balance-Update nach Launch brachte nun den Nerf.

Was hat es mit dem neuen Update für CoD Cold War auf sich? Am 18. November gab es ein kleines Update für das neue Call of Duty: Black Ops Cold War. Dieses brachte Änderungen an der für viele aktuell besten Waffe im Spiel – der Maschinenpistole MP5.

MP5 generft – So ändert sich die Waffe

Was war das Problem mit der MP5? Die MP5 gehörte seit dem Launch von Cold War zu den stärksten Waffen im Multiplayer und dominiert merklich das PvP. Sie ist die beste Waffe ihrer Gattung und für so manch einen Spieler aktuell auch die beste Waffe überhaupt, die es selbst mit den meisten Sturmgewehren problemlos aufnehmen kann.

Vielen war die MP5 deshalb zu stark. In so gut wie jeder Lobby ist ihre Dominanz spürbar gewesen. Zahlreiche Spieler forderten eine Anpassung. Und diese haben die Entwickler von Treyarch nun gebracht.

Das ändert das Update konkret an der MP5: Das kleine Update schraubt an der Balance der MP5. Laut Treyarch ändert sich dabei folgendes:

Die effektive Schadensreichweite (Basiswert, also ohne Aufsätze) wurde um 33 % verringert

Konkret bedeutet das: von 15,24 Metern zum Launch zu 10,16 Metern nach dem Update

Auch der anfängliche Rückstoß wurde laut Tweet angepasst. Wie genau erklären die Entwickler aber nicht weiter. Und die Ingame-Stats weisen diesbezüglich aktuell keine sichtlichen Unterschiede auf.

Hat sich noch etwas mit dem Update geändert? Nein. Wie der Treyarch Lead Game Designer Tony Flame anschließend auf Twitter nochmal klarstellte, lag der Fokus des kleinen Updates nur auf einer Waffe – also der MP5.

Ein größeres Balancing-Update für Waffen wird Flame zufolge jedoch offenbar zum Start der Season 1 von CoD Cold War kommen.

Übrigens, dann wird Black Ops Cold War auch komplett in die Warzone integriert. Es dürften also generell eine Menge Änderungen am 10. Dezember für den neuesten CoD-Ableger sowie für das Battle Royale kommen.

