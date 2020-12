YouTuber mischt seltsame Drinks aus CoD Cold War – War keine gute Idee

Der Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War bietet einige Booster-Drinks, die euch verschiedene Fähigkeiten verleihen. Ein YouTuber hat diese fiktiven Drink nach Rezept gemixt und probiert. Die meisten hat er bereut.

Was sind das für Drinks? Im Zombie-Modus von Cold War bekommt ihr die bekannten Perks des Spiels über Energydrinks. Die gibt es in Automaten, die auf der Map verteilt stehen. Statt sie zuvor in euer Loadout zu packen, nehmt ihr einen Schluck aus der Dose und erhaltet dafür einen Perk.

Diese Extras funktionieren ähnlich wie im regulären Spiel auch, nur dass ihr bis zu sechs gleichzeitig aktiv haben und sie später sogar aufwerten könnt. Mehr dazu findet ihr in unserem Einsteiger-Guide zum Zombie-Modus in Cold War.

Braucht ihr Power im Zombie-Modus? Die Perk-Drinks helfen.

Das Besondere an den Drinks ist: Sie haben eine Zutatenliste. Auf jedem dieser Skill-Ups steht genau, was er enthält. Der YouTuber JohnyJ25 hat es sich deswegen zur Aufgabe gemacht, sämtliche dieser Drinks bestmöglich nachzumachen und zu probieren.

YouTuber mischt Skill-Ups und bereut es

Was steckt in den Drinks? In etlichen der Drinks waren Inhaltsstoffe, die für Menschen nicht geeignet oder sogar tödlich sein können, darunter Brom, Riechsalz, Tier-Urin, Benzin und Amphetamine. JohnJ25 hat deswegen nur die Zutaten genommen, die unbedenklich sind und die anderen entweder ausgelassen oder ersetzt. Die Verhältnisse hat er geschätzt. Seine Rezepte sind wie folgt:

Jugger-Nog (verbessert Gesundheit)

kohlensäurehalige Milch

Volleipulver

Spinatpulver

Eisen-Ergänzungsmittel

Tempo-Cola (schnelleres Nachladen)

Mineralwasser

Glukose

Kolanuss-Extrakt

Koffein

Guarana

Taurin

Cayennepfeffer

Schnellwiederbelebung (Wiederbelebung beschleunigt)

Kalter Kaffee

konzentrierte Hühnerbrühe

Anchovipaste

Sodawasser

Stehvermögen (höhere Geschwindigkeit)

Zitronensaft

Zitronenzesten

Vitamin-K-Zusatz

Capsaicin (Cayennepfeffer)

Elementar-Limo (Schüsse verursachen Elementarschaden)

Sodawasser

Magnesium-Ergänzungsmittel

Zink-Ergänzungsmittel

Calcium-Ergänzungsmittel

Chrom-Ergänzungsmittel

Todes-Daiqiri (Aim-Assist für kritische Treffer)

Weißer Rum

Zucker

Erdbeer-Öl

Ginseng

Kurkuma

Ginkgo

„getrocknetes Molchauge“ (Senf)

Wir raten übrigens niemandem dazu, das nachzumachen. Bei falscher Dosierung besonders der Ergänzungsmittel oder Unverträglichkeiten kann es schlecht ausgehen. Abgesehen davon lohnt sich offenbar keiner dieser Drinks …

So lief das Experiment: JohnyJ25 hat sämtliche der Drinks probiert und kann keinen davon wirklich empfehlen – außer die Elementar-Limo, die laut ihm einfach nur nach Wasser schmeckt. Der Rest sei absolut abscheulich.

Im Video sieht man ihn mehrmals würgen, die Getränke ausspucken oder sich beinahe übergeben:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Verständlich, wenn ihr nun lieber auf die Drinks verzichten wollt. Wer will schon Katzenurin oder Benzin trinken? Dann doch lieber ein Easter-Egg nutzen, das euch jede Runde stärkt, wenn ihr euren Soldaten nicht unnötig quälen wollt.

Ob in Zukunft weitere Drinks kommen oder ob die Entwickler die Zutaten aus Gnade vielleicht anpassen, können wir nicht genau sagen. Allerdings wissen wir bereits, dass verschiedene neue Modi und Inhalte geplant sind. Lest hier auf MeinMMO, wie es mit dem coolen Zombie-Modus von Call of Duty: Cold War weitergeht.