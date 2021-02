Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Was steckt im Multiplayer? Ansonsten ist der gesamte Multiplayer für diesen Zeitraum ebenfalls verfügbar. Dieser bietet eine umfangreiche Auswahl an klassischen Spielmodi wie Team Deathmatch, Abschuss bestätigt, Herrschaft und Stellung (Hardpoint). Welche Modi es genau gibt, könnt ihr in unserem Guide nachlesen .

Ihr müsst gegen abgedrehte Zombie-Sowjets mit Rüstungen und Flammenwerfer kämpfen, könnt eure Fahrzeuge mit Sprengstoff versehen und verteidigt euch gegen Horden von Zombies. In unserem Special zu Outbreak erfahrt ihr, was diese vier Modi genau sind .

Das fällt auch auf den Start der Season 2 , die ebenfalls an diesem Tag kommt. Während des Wochenendes (26.2. – 28.2.) erhaltet ihr außerdem doppelte Erfahrungspunkte und Waffen-Erfahrungspunkte in allen Multiplayer-Modi.

In CoD Cold War und Warzone startet bald die zweite Season. Zu diesem Anlass wurde nun eine kostenlose Testwoche angekündigt, in der Teile von Cold War frei spielbar sein werden.

Mit der neuen Season 2 bringt Call of Duty: Black Ops Cold War den neuen Zombie-Modus Outbreak. Nun könnt ihr diesen und den Multiplayer am Wochenende kostenlos ausprobieren.

