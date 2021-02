CoD Cold War & Warzone: Season 2 hat ein Release-Datum, startet schon bald

Ein neuer Trailer zu CoD Cold War und dem Battle Royale Warzone kündigt den Start der Season 2 an. Was wird in dem Update stecken?

Wann startet Season 2 in Cold War & Warzone? Wie der neue Trailer zeigt, wird die neue Season 2 am Donnerstag, den 25. Februar 2021 starten. Das Gratis-Content-Update erscheint damit bereits in etwas mehr als einer Woche.

Dies entspricht den Gerüchten rund um Season 2 in CoD, schließlich endet am 25. Februar auch die Season 1. Eine genaue Uhrzeit ist derweil noch nicht bekannt.

Um euch auf die Season einzustimmen, haben die Entwickler einen neuen Trailer veröffentlicht, der schonmal zeigt, was euch schon bald im Spiel erwarten könnte:

Was steckt im Update zu Season 2?

Das könnt ihr erwarten: Seit dem Start von Modern Warfare brachten die neuen Seasons in der Regel auch einen neuen Battle Pass. Dort bekommt man für 1.000 CoD Points die Möglichkeit, mehrere Cosmetics und Items über den Stufenaufstieg freizuschalten.

Teil davon könnte die Hauptfigur des Season-2-Trailers sein, die möglicherweise als neuer Operator zur Verfügung steht.

Im Trailer schlägt sich ein Team in den Dschungel von Laos, wo das Gesicht der neuen Season bereits vor Ort ist. In einem sehr kurzen, gnadenlosen Zweikampf erledigt er gerade einen Soldaten, der durch den Dschungel wetzte – und hebt am Ende eine Spielkarte mit dem Wort (oder Namen) „NAGA“ auf.

Im Trailer waren unter anderem eine Mini-Gun und eine Armbrust im Einsatz

Kommen neue Waffen? Im Verlaufe des Trailers bricht ein weiteres Gefecht aus, in dem einiges an Waffen zum Einsatz kommt. Es gab bereits Hinweise auf neue Waffen in CoD, im Trailer ist nun Folgendes zu sehen:

Eine neue Mini-Gun, bei der es sich um einen neuen Scorestreak handeln könnte, wird im Trailer für Dauerfeuer eingesetzt.

Eine Armbrust wird verwendet.

Das aus der Black-Ops-Reihe bekannte Sturmgewehr Galil ist kurz zu sehen.

Ein neues SMG wurde gezeigt, bei dem es sich um die AI-LC10 handeln könnte. Zumindest wurde diese schon zuvor im Rahmen von Leaks gehandelt.

Falls eine neue Map ansteht, dürften sich eure Operators demnächst wohl durch dichtes Dschungel-Gelände schlagen. Genaue Details zur neuen Season bleiben allerdings noch abzuwarten.

Zuletzt gab es zudem Gerüchte um ein neues Zombie-Event in CoD. Das spielt im Trailer keine Rolle, doch erste Leaks wiesen darauf hin. Alles zum möglichen Zombie-Event in CoD findet ihr hier.