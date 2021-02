Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Wenn ihr Lust auf den Zombie-Modus bekommen habt, könnt ihr euch jetzt bereits mit den vorhandenen Maps aufwärmen. Wir erklären euch in unserem Guide auf MeinMMO, wie euch die ersten Runden im Zombie-Modus in Cold War gelingen .

Im Trailer ist zu sehen, wie C4 an einen Jeep angebracht wird, um ihn zu einer Waffe umzufunktionieren. Die Fahrzeuge können euch also deutlich mehr nutzen, als euch nur über die Map zu bringen.

Was sind das für Missionen? Outbreak läuft anders ab als die Zombie-Modi bisher. Ihr bekommt am Anfang einen Auftrag, den ihr erfüllen müsst. Der wird euch mit einem Stern auf der Karte angezeigt. Darunter sind vier neue Missionen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Call of Duty: Black Ops Cold War bekommt mit Outbreak in Season 2 einen neuen Zombie-Modus. Der beinhaltet insgesamt fünf Varianten zu spielen, vier davon sind völlig neu. Die Entwickler erklären Outbreak in einem neuen Trailer und einem Blogpost.

Insert

You are going to send email to