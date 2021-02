CoD Cold War bestätigt riesigen Zombie-Modus – So läuft Outbreak ab

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Pünktlich zum 25. Februar startet dann auch ein passendes Event zu Outbreak. Das soll in Verbindung mit Warzone stehen. Allerdings gibt es hierzu noch nicht viele Infos. Ihr müsst euch also noch etwas gedulden.

Wann startet Outbreak? Los geht es am 25. Februar. Dann soll auch die Season 2 in Warzone und Cold War starten. Bis dahin sollen noch weitere Infos zu Outbreak veröffentlicht werden.

Bereits zum Release von Cold War gab es auch einen Zombie-Modus. Dort kämpft ihr in einem alten Bunker in Polen gegen Horden von Zombies. Mit der Zeit wird der Modus immer größer und hat auch schon eine zweite Map bekommen – Firebase Z.Der Zombie-Modus hält einige Story-Elemente bereit. Darunter auch den Dark Aether, den ihr bereits auf den aktuellen Zombie-Maps erforschen müsst. Dadurch reist ihr kurzzeitig durch die Dimensionen und müsst auch dort gegen Zombies kämpfen. Generell kommt der Zombie-Modus gut an , denn im Vorgänger-Teil von Cold War, Modern Warfare, gab es keinen Zombie-Modus. Viele Spieler waren also heiß auf den Kampf gegen die Untoten.

Das wartet in Outbreak auf euch: Die Entwickler sprechen von neuen Gegnern, einer riesigen Spielfläche, Informationen, die ihr per Fahrzeug einsammeln müsst und sogar großen Teamzielen, die ihr nur zusammen ausschalten könnt.

Das ist die Story: Mit Outbreak wird die Geschichte rund um den „Dark Aether“ weitererzählt. So gibt es in Russland einen großen Ausbruch davon und ihr müsst das untersuchen.

Das ist Outbreak: Rund um diesen Zombie-Modus gab es in den letzten Tagen einige Gerüchte. So wurde ein Hinweis darauf zwar von CoD gepostet aber kurze Zeit später wieder entfernt.

