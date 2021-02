CoD Cold War & Warzone: Update zur Season 2 kommt gestaffelt – Hier alle Zeiten

Bei Call of Duty: Black Ops Cold War und CoD: Warzone startet in Kürze die neue Season 2. Dazu gibt es traditionell ein größeres Update. Doch das kommt nicht am Stück. MeinMMO erklärt, wann genau was kommt.

Das steht diese Woche an: Am 25. Februar startet bei Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone die neue Season 2, die zweite gemeinsame Saison. Diese bringt allerlei neue Inhalte ins Spiel, unter anderem:

neue Waffen

neue Operators

einen neuen Battle Pass

neue Karten für den Multiplayer

neue Modi für das Battle Royale

oder Outbreak – einen neuen, riesigen Modus für Zombies

Doch bevor ihr euch in den frischen Content stürzen könnt, gilt es, das neue Update zur Season 2 herunterzuladen. Und der Patch kommt nicht am Stück. Wann genau geht es also los? Wann kommt welches Update?

Übrigens, mehr zur Season 2 erfahrt ihr hier: CoD Warzone & Cold War: Alle Infos zur Season 2 – Fakten, Leaks, Gerüchte

Die Übersicht zur Season 2

Season 2 Update – Wichtige Zeiten

Die Season-2-Patches für CoD Cold War und Warzone kommen getrennt und auch die jeweiligen Updates selbst werden nicht von allen Spielern gleichzeitig heruntergeladen werden können. Damit will man offenbar die Server-Auslastung möglichst gering halten.

Wann kommt das Cold War Update zur Season 2? Als erstes wird man das Season-2-Update für Call of Duty: Black Ops Cold War herunterladen können. Der Patch wird am Mittwoch, den 24. Februar, zwischen 6:00 Uhr und 8:00 Uhr deutscher zum Download verfügbar sein.

Wann genau es in diesem Zeitfenster individuell für euch losgeht, hängt vom Zufall ab. Denn der Patch wird dort für unterschiedliche Spieler zu unterschiedlichen Zeitpunkten verfügbar. Danach sollte das Update jederzeit geladen werden können.

Kommt mit Season 2: Der neue Outbreak-Modus für Zombies

Wann kommt das Warzone Update zur Season 2? Das Update zur Season 2 für Call of Duty: Warzone folgt einen Tag später und soll am Donnerstag, den 25. Februar, zwischen 6:00 Uhr und 8:00 Uhr Uhr deutscher Zeit verfügbar werden. Auch hier gilt offenbar: Wann genau ihr das Update in diesem Zeitraum laden könnt, hängt vom Zufall ab. Danach sollte es aber jederzeit möglich sein.

Wann genau startet die neue Season 2? Zwar könnt ihr die Season 2 bereits vorab laden, doch spielen kann man die neue Inhalte erst am Donnerstag, den 25.02..

Als Startzeit wird wie auch bei den Updates ein Zeitfenster angegeben: zwischen 6:00 Uhr und 8:00 Uhr deutscher Zeit.

Wie groß wird der Download? Zur Downloadgröße gab es bislang leider noch keine offiziellen Angaben.

Freut ihr euch schon auf die neue Season 2 und seid direkt zum Start mit dabei oder können euch die kommenden Inhalte nicht motivieren, wieder ins Spiel zu schauen?

Übrigens, falls ihr immer noch gerne Call of Duty: Modern Warfare spielt, könnte es unter Umständen bald wieder spannend werden: Laut Leak: CoD Modern Warfare bekommt eine weitere Season – Mit diesen Inhalten