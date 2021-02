In CoD Cold War verletzt ihr euch jetzt selbst, wenn ihr Team-Mitglieder abknallt

In Call Of Duty: Black Ops Cold War wurde in einem neuen Update eine Änderung an den Teamkills eingebaut. Die werden jetzt bestraft.

Das hat sich jetzt geändert: Mit einem Update zu CoD: Black Ops Cold War nimmt Entwickler Treyarch Änderungen an der Teamkill-Mechanik vor. Diese Änderung betrifft den League-Play-Modus von Cold War.

Außerdem enthält das Update einige Fixes zum User Interface, einer Map und dem Zombie-Modus. MeinMMO fasst zusammen, was sich mit dem Update vom 13. Februar in CoD: Cold War ändert.

Teamkiller werden es in League Play zukünftig schwer haben.

Teamkills werden in League Play jetzt bestraft

Was ändert sich bei Teamkills? Das Update hat nun eine Mechanik eingebaut, die Teamkills unterbinden soll. Jetzt verletzt man sich selbst, wenn man Team-Mitglieder zu oft killt.

So funktioniert die Änderung:

Tötet man zwei mal ein Team-Mitglied, wird beim nächsten Versuch der Schaden auf den Übeltäter zurückgeworfen.

Versucht man nach dem 2. Teamkill noch zwei weitere Male, jemanden aus dem eigenen Team umzunieten, wird man gekickt.

Was ändert sich sonst in League Play? Außerdem wird das RX-DC, ein fernsteuerbares Mini-Auto mit Sprengstoff, aus dem Modus entfernt.

Auch am UI gibt es einige Anpassungen. Neben einer Anzeige eures Fortschritts wurden außerdem eine fehlerhafte Anzeige zum letzten Event gefixt, außerdem wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler nicht durch ihren Fortschritt scrollen konnten.

Der League-Play-Modus wurde mit Season 1 in CoD Cold War eingeführt und wird seitdem permanent angepasst. Erst vor Kurzem wurden 12 Waffen aus dem Modus gebannt.

Was ändert sich sonst noch? Das sind einige weitere, interessante Änderungen nach dem Update:

Map-Anpassung Ein Fehler auf der Express-Karte wurde gefixt, durch den man einen Hardpoint einnahm, obwohl man sich außerhalb der Zone befand.

Zombies: Ein Fehler wurde behoben, bei dem Spieler aus der Karte teleportiert wurden, wenn andere Spieler mit dem Teleporter im Dorf interagierten. Ein Exploit wurde entfernt, bei dem Spieler auf dem Herstellungstisch stehen konnten. Ein Fehler im UI wurde behoben, bei dem ein Upgrade-Feld ausgegraut blieb, obwohl der Spieler genügend Material hat Ein „Seasons“-Icon für „Firebase Z“ wurde dem Herausforderungen-Menü hinzugefügt



Die englisch-sprachigen Patch-Notes könnt ihr auf charlietintel.com nachlesen.

Was haltet ihr vom Update? Findet ihr die Änderungen an den Teamkills sinnvoll? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.