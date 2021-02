Am Donnerstag, dem 4. Februar, geht bei Call of Duty: Black Ops Cold War ein weiteres großes Update für die Season 1 an den Start. MeinMMO zeigt euch den bisher bekannten Content und die wichtigsten Infos.

Was kommt mit dem Update? Call of Duty: Black Ops Cold War kündigte schon vor einigen Wochen ein weiteres Update für Season 1 an und zeigte nun konkret, was ihr mit dem Patch am Donnerstagmorgen erwarten könnt:

Map für den Multiplayer – Klassiker aus BO2

Feuertrupp-Modus für den Multiplayer – Endurance

Firebase Z – Neue Map für den Zombie-Modus

Weitere Zombie-Inhalte – Neuer Perk, Onslaught-Map, Modus für Dead Ops Arcade

Double-XP am Wochenende

Das Update ist für Spieler von Cold War kostenlos und MeinMMO gibt euch die bekannten Infos zum neuen Content und dem Double-XP-Wochenende.

Update am 04.02. erweitert Zombies, Multiplayer und bringt Double-XP

Wie groß wird das Update? Über die Größe des Updates ist bisher nichts bekannt. Es liegen auch keine Infos zu einem Pre-Load vor.

Wann kommen Content-Drop und Double-XP? Auf Twitter nannten die Entwickler bereits einen konkreten Termin für den neuen Patch am Donnerstag. Im neusten Blogpost auf „callofduty.com“ verraten die CoD -Macher zudem, wann das Double-XP-Event losgeht:

Update startet am Donnerstag, 04. Februar, um 8 Uhr morgens unserer Zeit

Double-XP startet am Freitag, 05. Februar, um 19 Uhr abends unserer Zeit – läuft bis zum Montag, 19 Uhr

Damit kriegt die Season 1 eine weitere Content-Spritze, obwohl das Mid-Season-Update schon über die Bühne gegangen ist. Eine Roadmap zeigt sogar noch mehr Neuerungen, die noch in Season 1 ins Spiel kommen sollen – darunter „League Play“ – ein kritisierter SBMM-Modus.

Die Roadmap für den Rest der Season 1.

Update bringt komplett neue Map für Zombies

Was kommt alles für den Zombie-Modus? Als Highlight ist hier definitiv die neue Map zu nennen. Doch auch darüber hinaus gibt es ein paar Kleinigkeiten, die Spielern des Untoten-Abenteuers freuen dürfte:

Firebase Z – Zombie-Karte im Dschungel Vietnams

Tombstone-Perk

Dead Ops Arcade Solo Advance

Express als Map für Onslaught

Was ist über die neue Map bekannt? Entwickler Treyarch zeigte im Blogpost zum Update schon so einige Infos zur neuen Map. Die Story setzt nach den Geschnissen auf der ersten Map „Die Maschine“ an und führt diese fort. Außerdem gibt es:

Neue Zombies als Gegner

Versteckte Geheimnisse

Eine neue Wunderwaffe

Zur Einstimmung zeigen die Entwickler auch einen Trailer für Firebase Z, den wir hier für euch einbinden:

Was ist das für ein neuer Perk? Die neue Fähigkeit könnt ihr euch wie immer im Laufe des Matches organisieren und ist dieses Mal eine Art Selbstwiederbelebung mit Tücken.

Laut der Beschreibung der Entwickler verwandelt ihr euch in einen Schatten, wenn ihr K. o. geht. Ihr könnt dann den dunklen Äther erkunden und habt die Möglichkeit, euch selbst wiederzubeleben. Wenn ihr das nicht schafft, habt ihr aber keine Chance, in dieser Runde erneut wiederbelebt zu werden. Wenn ihr den Perk verbessert, könnt ihr damit sogar eure Ausrüstung retten.

Was gibt es für Dead Ops Arcade? Für den irren Twin-Stick-Shooter kommt ein neuer Advance-Modus für Solo-Spieler. Das ist vor allem eine Komfort-Funktion. Ihr könnt dann Solo die Mission starten, bei der ihr am weitesten gekommen seid und so euren Fortschritt pushen. Ihr sammelt zwar keine Punkte für den Highscore, könnt so aber fortgeschrittene Level spielen, ohne jedes Mal von vorn beginnen zu müssen.

Was kommt für Onslaught? Der Playstation-exklusive Ansturm-Modus bekommt einen neue Map – Express. Das ist die Map, die auch neu für den Multiplayer-Modus erscheint.

Multiplayer bekommt Map-Klassiker und frischen Modus

Was kommt alles für den Multiplayer? Im Multiplayer könnt ihr euch auf eine neue Map freuen, aber auch der Mega-Modus Feuertrupp kriegt dank eines neuen Modus frischen Wind spendiert:

Multiplayer-Map Express

Feuertrupp-Modus Endurance

Was ist Express für eine Map? Die Map dürfte CoD-Veteranen bereits bekannt sein, denn sie stammt aus dem CoD von 2012 – Black Ops 2.

Die Entwickler beschreiben die Karte als 6vs6-Map mit hoher Geschwindigkeit. Sie spielt in Los Angeles an einem Bahnhof und ihr kämpft auf den Bahngleisen, sowie im Bahnhof selbst.

Auf Express tobten sich schon Spieler von BO2 aus.

Wie läuft der Endurance-Modus? Laut der Beschreibung im Blogpost funktioniert der neue Feuertrupp-Modus ganz ähnlich, wie der Release-Modus „Schmutzige Bomben“. Jedoch tummeln sich insgesamt 10 Teams mit je 4 Spielern auf der Map, die gegeneinander vorgehen, anstatt nur 2 Teams mit je 20 Spielern.

Anders als in „Schmutzige Bomben“ stehen immer 5 Bomben zum Angreifen bereit. Normalerweise müsst ihr erst alle Bomben einer Welle hochgehen lassen, bevor neue erscheinen. In Endurance bringt jede zerstörte Bombe direkt einen neue ins Spiel und für den Sieg muss ein Team 1.000 Punkte erreichen, statt 500 wie bisher.

Warzone geht schon wieder leer aus

Was ist mit Warzone? In der Ära von Modern Warfare kamen solch große Content-Drops oft auch mit einigen Änderungen oder Neuerungen für das Battle Royale Call of Duty: Warzone. Doch wie schon beim Mid-Season-Update gibt es auch dieses Mal keine Ankündigungen für die Warzone.

Aufgrund von Leaks erwarten einige Spieler im März zum Jubiläum eine neue, große Map. Hier erfahrt ihr, was es bisher an Leaks, Gerüchten und Fakten zur neuen Warzone-Map gibt. Doch beim neuen Update wird das Battle Royale wohl wieder leer ausgehen.