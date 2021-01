Profis verbieten sich selbst Sniper-Gewehre, weil CoD Cold War kaputt ist

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Wie sehen die Regeln aktuell in der CDL aus? Damit ihr Einblick bekommt, wie in der Liga gespielt wird, findet ihr hier einige Ausschnitte aus dem aktuellen Regelwerke. Im Laufe der Season kann sich daran aber auch noch einiges ändern.

Das ist nun auch mit den Sniper-Gewehren passiert. Die großen Waffen sind vorerst Teil des GA und damit in den offiziellen Matches verboten. Grund ist ein kaputtes Item in Cold War.

Die CoD-Profis spielen dabei mit anderen Regeln als in normalen Matches. So sind zum Beispiel die meisten Waffenklassen gesperrt und bestimmte Ausrüstungen verboten. LMGs, Shotguns und Taktikgewehre fallen ebenso weg wie der beliebte Stim-Shot zum heilen.

Was ist da los? Die „Call of Duty: League“ (CDL) ist eine von Call of Duty selbst geschaffenen E-Sports-Liga, die seit 2020 und Modern Warfare ausgespielt wird. Alle Teams sind einer amerikanischen oder europäischen Stadt zugeordnet und kämpfen über mehrere Monate um die besten Plätze für das „Champions-Weekend“, in dem es um den Weltmeister-Titel geht.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 7 + 9 =

Insert

You are going to send email to