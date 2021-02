Ups! Angehender Profi in CoD Cold War zeigt live auf Twitch seine Cheats

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Was sind das für Probleme? Der Fall reiht sich in die zahlreichen Probleme ein, die Cold War und Warzone seit Längerem haben. Bereits Ende Januar prahlte ein Cheater offen mit seinen Hacks und dass niemand erwischt werde. Auch auf TikTok war ein Cheater mit seinen offen gezeigten Hacks unheimlich erfolgreich.

Was ist da passiert? Wegen früherer Anschuldigungen wollte yyyunggg in einem Stream zeigen, dass er keine Cheats benutzt. Zusätzlich wollte er seinen Task-Manager zeigen, um zu beweisen, dass keine Hacks oder Cheats laufen. Dabei ging aber etwas schief und im Stream war eine zweite, gemoddete Ansicht des Spiels zu sehen, in der Gegner durch Wände sichtbar waren.

In Call Of Duty: Cold War wurde der Nachwuchs-Profi yyyunggg jetzt live beim Cheaten erwischt. Dabei wollte er wegen früherer Anschuldigungen eigentlich seine Unschuld beweisen.

