In Season 2 von CoD Warzone gibt es jetzt gelbe Zugangskarten (“yellow access cards”) auf der Map. Wir zeigen euch die Fundorte und was ihr mit den Karten anfangen könnt. Sie öffnen Lootkisten.

Was sind das für Karten? Seit dem Start von Season 2 in Warzone findet ihr jetzt auch die gelben Zugangskarten. Diese sind Teil des neuen Outbreaks, der Zombies auf Verdansk schickt. Allerdings sind die Karten extrem selten. Lootet ihr sie schon recht früh im Spiel, könnt ihr euch mit Glück einen wichtigen Vorteil verschaffen.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, wo ihr die gelben Karten findet und welche Kiste ihr damit öffnen könnt.

Es gibt nur eine der gelben Karten pro Spiel.

Ihr müsst dafür eine Menge Zombies umlegen.

Anschließend könnt ihr mit der Karte eine Lootbox öffnen.

Gelbe Karte in Warzone finden – Fundort

Hier müsst ihr suchen: Um die Karte zu finden, müsst ihr euch zum Ort Shipwreck auf der Karte begeben. Der ist seit Season 2 neu im Spiel und befindet sich im Südosten der Map. Was ihr zu Schiffswrack und weiteren Änderungen aus Season 2 in Warzone wissen müsst.

Hier findet ihr das Schiffswrack – Auf der neuen Map ist das sogar eingezeichnet.

Betretet das Schiffswrack und aktiviert im kleinen Raum auf der rechten Seite (gesehen vom großen Eingang) das Terminal. Das verfärbt sich dann von grün zu rot und startet ein Zombie-Event.

Während des Events sollt ihr dann 40 Zombies umlegen. Und der letzte dieser 40 Zombies hat dann die gelbe Zugangskarte für euch und lässt sie fallen.

Das ist wichtig: Pro Match gibt es nur eine einzige gelbe Zugangskarte. Wenn also schon vor euch jemand das Event mit den 40 Zombies gespielt und die Karte geholt hat, könnt ihr das nicht nochmal tun.

Hat jemand anders das Event gestartet und ihr tötet und lootet den 40. Zombie, dann gehört die Karte auch euch. Offenbar könnt ihr auch den Besitzer der Keycard umlegen und sie ihm abluchsen, wenn ihr schnell genug seid.

So nutzt ihr die gelbe Zugangskarte

Hier löst ihr sie ein: Sobald ihr die Karte aufgenommen habt, seht ihr bei euch im Interface schon eine gelbe Markierung. Die befindet sich auf der Minimap.

Das Ziel ist auch im Schiffswrack zu finden und nur eine kurze Distanz vom Terminal entfernt. Dort findet ihr dann eine Lootbox. Diese könnt ihr nur öffnen, wenn ihr im Besitz der gelben Zugangskarte seid.

In der Box gibt es allerhand zufällig generierten Loot. Erste Spieler berichten von folgenden Inhalten der Lootbox:

Waffen

Cash

Gasmasken

Rüstung

So funktioniert das: Im folgenden Video von DrWick seht ihr, wie so ein Beschaffen und Benutzen der gelben Zugangskarte aussehen kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

In Warzone gibt es weitere Karten und Bunker

Hier gibt es mehr: In der Warzone von Call of Duty findet ihr an verschiedenen Orten Bunker, die ihr mit Zugangskarten öffnen könnt. Die “alten” Bunker sperrt ihr mit den roten Zugangskarten auf. Diese Zugangskarten findet ihr mit Glück in den Loot-Kisten.

In den letzten Monaten haben Spieler zuverlässig die Bunker und deren Zugänge sowie geheime Rätsel zusammengetragen. Wir haben die Infos für euch gesammelt und zeigen bei uns auf MeinMMO eine Übersicht aller Bunker auf der Map von CoD Warzone und wie ihr sie öffnet.

Außerdem findet ihr seit Season 2 Silos mit starkem Loot, die ähnlich wie die Bunker funktionieren. Nutzt diese Infos für eure nächsten Matches und sichert euch einen Vorteil gegenüber den Spielern, die von den Bunkern keine Ahnung haben.

Habt ihr euch schon so eine gelbe Zugangskarte geholt und Erfahrungen auf dem Schiffswrack gemacht? Spieler berichten davon, dass viele einfach an der Kiste campen und warten, dass unwissende Spieler mit der gelben Karte hereinspaziert kommen. Seid da also vorsichtig und guckt genau nach, ob ihr wirklich alleine seid.