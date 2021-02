CoD Cold War & Warzone: Neue Waffen FARA 83 und LC10 freischalten – So geht’s

Zum Start von Season 2 von Call of Duty: Cold War und CoD Warzone kommen 2 neue Waffen ins Spiel. Das Sturmgewehr FARA 83 und das SMG LC10. Wir zeigen euch, wie ihr die beiden Waffen freischaltet.

Was ist gerade los in Call of Duty? Eine Menge! Am 25. Februar ist Season 2 in Cold War und Warzone gestartet. Dadurch gibt es einen neuen Zombie-Modus, einen brandneuen Battle Pass und haufenweise Neuerungen in den Patch-Notes zum Update.

Es gibt allerdings auch neue Waffen im Spiel. So könnt ihr durch den Battle Pass zwei Wummen freischalten, die ihr dann direkt spielen könnt.

So spielt ihr die 2 neuen Waffen aus dem Battle Pass frei

Um diese Waffen geht es: Damit ihr erstmal einen Überblick über die Waffen bekommt, stellen wir sie euch hier kurz vor:

Die FARA 83 ist ein Sturmgewehr

Die LC10 ist eine SMG, also eine Maschinenpistole

Beide Waffen gibt es komplett kostenlos freizuspielen. Ihr müsst also keinerlei Echtgeld investieren, allerdings müsst ihr dafür zumindest etwas Zeit einplanen.

So kommt ihr an die FARA 83: Das Sturmgewehr schaltet ihr auf der Stufe 15 im Battle Pass von Season 2 frei. Sammelt dafür also nur fleißig XP und ihr werdet die Waffe freischalten. Stufe 15 ist recht schnell erreicht und wer regelmäßig spielt, sollte die FARA 83 innerhalb weniger Spiel-Sessions freischalten.

Das ist die FARA 83

So bekommt ihr die LC10: Das SMG gibt es auf Stufe 31 im Battle Pass. Ihr müsst also nochmal 16 weitere Stufen freispielen, damit ihr diese Waffe besitzen könnt. Plant hierfür also etwas mehr Zeit ein, auch wenn ihr diese Stufe wohl auch durch regelmäßiges Spielen problemlos erreichen könnt.

Hier seht ihr die LC10

Kann man noch schneller an die Waffen kommen? Ja, doch dafür müsst ihr vorher CoD-Points, also die Währung des Spiels, investieren. Für 2.400 CoD-Points, also umgerechnet etwa 24 Euro, könnt ihr die ersten 20 Stufen im Battle Pass überspringen.

Durch das Überspringen schaltet ihr also die FARA 83 ganz automatisch frei. Für die LC10 müsst ihr dann noch 11 Stufen spielen, was aber natürlich deutlich schneller geht, als die ganzen 31 Stufen.

Wer die LC10 noch schneller freischalten möchte, kann das ebenfalls durch CoD-Points machen. Eine Stufe im Battle Pass könnt ihr für 150 CoD-Points überspringen. Dadurch könnt ihr also nochmal die übrigen 11 Stufen innerhalb von Sekunden freischalten.

In der Mit der 2. Season verändert sich viel in Cold War und der Warzone. Das Highlight für Cold-War-Spieler dürfte der neue Modus Outbreak sein, in dem ihr gegen riesige Horden von Zombies antretet. Dort gibt es dann insgesamt 4 interne Spielmodi.In der Warzone gibt es große Map-Änderungen und neue Spielmodi , damit ihr auch dort frischen Content entdecken könnt.

