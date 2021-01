Die FFAR 1 ist eines der Sturmgewehre, die mit Cold War zur Call of Duty: Warzone kamen, und wird im Battle Royale nun immer beliebter. MeinMMO zeigt euch ein geprüftes FFAR-Setup und erklärt, warum dieses Schnellfeuer-Gewehr jetzt gern in den Loadouts landet.

Was ist das für eine Waffe? Die FFAR 1 gilt als eine modifizierte Version der früheren französischen Ordonnanzwaffe „FAMAS“ und war bis 2017 das vorherrschende Gewehr in den Streitkräften der französischen Nation. Das Bullpup-Gewehr ist besonders gut für mittlere Entfernungen um die 300 Meter geeignet und fällt durch seinen auffälligen Tragegriff auf, der auch Kimme & Korn (Ironsight) enthält (via Wikipedia).

In der Call of Duty: Warzone fällt der Tragegriff weniger auf, dafür verschafft sich das Sturmgewehr durch seine Stärke Aufmerksamkeit. Die FFAR 1 paart hohen Schaden auf dem Niveau der Maschinenpistolen mit kontrollierbarem Handling. Dadurch erlangte das Gewehr immer mehr an Beliebtheit im Battle Royale und zählte schon kurz nach der Integration von Cold War zu unseren besten Waffen der Warzone – als starke Sturmgewehr-Alternative.

Damit ihr wisst, wie ihr die schnell feuernde FFAR 1 in der Warzone mit Aufsätzen bändigt und wie die wichtigsten Werte aussehen, stellt euch MeinMMO die passenden Infos hier vor. Dazu zeigen wir ein geprüftes Setup und wo die Waffe im Vergleich zu anderen starken Alternativen steht.

CoD Warzone: FFAR-Setup als „bessere“ MP

Wie sieht ein starkes Setup aus? Die FFAR bietet eine der höchsten Feuerraten der Warzone und kann mit ihrem Schaden locker bei den Maschinenpistolen mithalten.

Wichtig ist, dass ihr mit eurem Setup den horizontalen Rückstoß, der die Waffe beim Feuern zur Seite springen lässt, so gering wie nur möglich haltet. So könnt ihr selbst auf Distanzen bis 60/70 Meter noch gute Treffer setzen und habt damit eine Allround-Waffe, die euch auf kurzen und mittleren Entfernungen starke Leistungen liefert.

Warzone FFAR 1 Setup

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 19,5″ Sonderkommando

Schaft: Plünderer-Schaft

Unterlauf: Feldagenten-Vordergriff

Munition: Schnelles Salven-50-Schuss-Magazin

FFAR mit minimiertem horizontalen Rückstoß rockt!

Was bringt dieses Setup? Die FFAR verliert mit größerer Entfernung zum Gegner an Effektivität und um ihren Einsatzbereich zu maximieren, setzt das Setup auf eine größtmögliche Verringerung des horizontalen Rückstoßes durch den Lauf und den Unterlauf:

Sonderkommando-Lauf: – 15 %

Feldagenten-Vordergriff: – 15 %

Lauf und Schalldämpfer erhöhen dazu noch die Reichweite um insgesamt knapp 20 % und geben der FFAR eine Kugelgeschwindigkeit, die bei den Waffen aus „CoD MW“ mithalten kann. Sehr wichtig ist außerdem ein größeres Magazin, da ihr sonst nur 25 mickrige Kugeln zu Verfügung habt. Das Setup wird durch den Plünderer-Schaft abgerundet, der zwar das Hüftfeuer der Waffe komplett killt, dafür aber einen ordentlichen Boost auf eure Mobilität gibt.

Die Werte des Setups stammen von der CoD-Waffenseite „truegamedata.com“. Das Setup empfiehlt der Warzone-YouTuber „IceManIsaac“, der regelmäßig starke Guides und Tipps für das Battle Royale veröffentlicht. Wenn ihr das Setup in Action sehen wollt, schaut euch hier sein englisches Video zur FFAR 1 in Warzone an:

Was könnte ich noch am Setup anpassen? Der Plünderer-Schaft bringt euch spürbar mehr Mobilität, ist aber durchaus verzichtbar. Hier könnt ihr auch auf ein Visier zurückgreifen, wenn euch das „Ironsight“ nicht zusagt. Aber auch ein Griff für eine bessere ZV-Geschwindigkeit ist eine Option. Die restlichen Aufsätze solltet ihr jedoch genauso wählen, wie oben angegeben.

Immenser Schaden lässt FFAR bis 40 Meter dominieren

Wo steht die FFAR bei Schaden & Reichweite? In Sachen Schaden spielt die FFAR in der Warzone ganz oben mit. Nur eine automatische Waffe im Spiel bietet eine geringere Time-to-Kill (TTK) – die AS VAL. Doch die Magazine der VAL sind so winzig, dass sie maximal in Solo-Runden zum Einsatz kommt. Von den Allround-Waffen der Warzone, die euch in allen Modi starke Leistungen bringen, steht die FFAR beim Schaden ganz oben.

TTK-Werte starker Warzone-Waffen (Brusttreffer / Feinde mit 3 Platten):

FFAR – 467 Millisekunden

CR-56 AMAX – 476 Millisekunden

MP5 (Cold War) – 492 Millisekunden

M4A1 – 593 Millisekunden

Auch bei der Reichweite braucht sich das Sturmgewehr nicht zu verstecken. Mit dem hier vorgeschlagenen Setup geht die FFAR erst bei knapp 43 Meter in ihren zweiten Schadensbereich. Hier seht ihr den Vergleich mit den Waffen in der Grafik:

Wie sollte ich die Waffe nutzen? Die FFAR ist ein Biest im Nahkampf und sorgt auch auf mittlere Entfernung für Terror bei euren Feinden. Darüber hinaus wird die Waffe jedoch aufgrund ihrer sehr hohen Feuerrate von ca. 900 Kugeln/Minute zu wackelig.

Besorgt euch als Zweitwaffe etwas mit Reichweite, wie die Kar 98k oder die SP-R 208, damit ihr wechseln könnt, wenn Gegner weiter weg sind.

Experimentiert mit der FFAR herum und findet heraus, ab welcher Entfernung die Waffe für euch zu ungenau wird. Bis zu einer Entfernung von 50 bis 70 Meter solltet ihr die Knarre aber ohne Probleme für sichere Treffer nutzen können. Wenn ihr wissen wollt, welche Waffen aus Cold War sonst noch in der Warzone ordentliche Leistungen bringen, schaut euch unser Special dazu an: Experte zeigt die 6 besten „Cold War“-Waffen in Warzone.