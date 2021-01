CoD Warzone: 3 starke Setups, um das schwächere DMR 14 zu ersetzen

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Durch den Nerf der beiden beherrschenden Waffen DMR 14 und Kilo 141 werden die Karten in der Warzone neu gemischt und es wird spannend zu sehen, in welche Richtung sich die Community entscheidet. Mit den Alternativen bewegt ihr euch definitiv auf einem guten Niveau und falls ihr die Waffen noch leveln müsst, dann schaut hier vorbei: Tipps zum Waffen-Leveln in der CoD Warzone.

Das große Kaliber der AMAX führt jedoch auch dazu, dass ihr gute Schützen sein müsst und etwas Übung in die Knarre stecken solltet, um richtig gut damit zu werden. Der Rückstoß ist im Vergleich zu einer Grau 5.56 deutlich spürbar, aber keineswegs unbeherrschbar. Habt ihr die AMAX gezähmt, seid ihr in Sachen Schaden bei den Allround-Gewehren immer ganz vorn mit dabei. Hier findet ihr einen ausführlichen Guide zur CR-56 AMAX .

Der verbreiteten Meta-Waffe DMR 14 in Call of Duty: Warzone wurden mit einem Nerf die Flügel gestutzt und das Einzelschuss-Gewehr ist kein Überflieger mehr. MeinMMO zeigt euch 3 Alternativen mit starken Schadenswerten.

