Das Mid-Season-Update von Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone ist in Teilen schon online und bringt neuen Content für Cold War und eine dicke Daten-Bombe für das Battle Royale Warzone. Alle Infos zu den offiziellen Patch Notes und ob eure Festplatte den Angriff übersteht, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Das neue Mid-Season-Update für Black Ops Cold War ist bereits online und morgen früh (31. März) kommt der Rest für Call of Duty: Warzone. Besonders Spieler der Warzone sollten um ihre Festplatte bangen – auf allen Plattformen müsst ihr mindestens 50 GB an Daten herunterladen. Spielt ihr auf dem PC und habt Modern Warfare noch auf der Platte, steigt die Update-Größe auf wahnsinnige 130 GB.

MeinMMO zeigt euch, warum das große Update sein muss und gibt Infos zum neusten Content-Schwung. Hier findet ihr die neue Roadmap, eine Zusammenfassung der Patch Notes und was ihr im Laufe der restlichen Season noch erwarten könnt.

Warzone & Cold War: Mid-Season-Update am 30. / 31.03.

Wann kommen die Updates? Die Updates kommen wieder gestaffelt und Cold War wird als erstes bedient. Für den aktuellen CoD-Titel ist das Mid-Season-Update nämlich schon seit heute Morgen (30.03. / 6 Uhr) online. Spieler der Warzone müssen bis morgen warten – hier gehts erst am 31.03. um 8 Uhr los.

Cold War: Update am 30. März um 6 Uhr

Warzone: Update am 31. März um 8 Uhr

Wie groß werden die Updates? Besonders Fans der Warzone müssen jetzt ganz stark sein. Während Cold War euch mit maximal 14 GB beglückt, belastet Warzone und CoD MW eure Festplatte mit bis zu 130 GB – mindestens jedoch knapp 50 GB. Die Entwickler geben folgende Update-Größen an:

Cold War Update-Größen PS5: 12,2 GB PS4: 7,4 GB Xbox Series X|S: 14,18 GB Xbox One: 9,13 GB PC. 8,1 GB

Warzone Update-Größen PS5: 52,0 GB PS4: 52,0 GB Xbox Series X|S: 57,8 GB Xbox One: 57,8 GB PC: 52,4 GB



Spielt ihr auf dem PC und habt das komplette Modern Warfare und dazu Warzone installiert, geht eure Download-Größe auf bis zu 133,6 GB nach oben.

Warum ist das Warzone/CoD MW-Update so groß? Mit mindestens 50 GB sind die Updates von Warzone mal wieder sehr groß. Die Entwickler erklären auch warum – denn nach dem Update sind die Dateien wieder kleiner und ihr spart am Ende Speicherplatz.

Warzone Speicher-Reduktion PS5: 10,9 GB PS4: 10,9 GB Xbox Series X|S: 14,2 GB Xbox One: 14,2 GB PC: 11,8 GB



Ihr spart am Ende also etwas mehr als 10 GB auf eure Warzone-Daten. Habt ihr Modern Warfare noch installiert, geht die Reduktion auf über 30 GB auf jeder Plattform hoch.

Cold War: Update 1.14 bringt für jeden etwas und massig Änderungen

Was bringt das neue Update? Für Cold War haben die Entwickler so einiges vorbereitet. Es gibt neue Maps, neue Modi und etwas für Zombie-Fans. Eine neue Playlist ging mit dem Update ebenfalls online. Hier die Übersicht:

3 neue Maps zum Launch

Stellungs-Modus mit 40 Spieler und Requisitenjagd zum Launch

Erweiterung des Ligaspiel-Modus

Neuer Content für Outbreak

Änderungen bei Dead Ops Arcade

Balancing-Anpassungen

Im Laufe der Season: Snipergewehr ZRG 20mm

Im Laufe der Season: Eigene Waffen-Vorlagen

Playlist zum Mid-Season-Update

Was sind das für neue Maps? Drei neue Maps hören sich erstmal stark an, doch die Karten sind sehr verschieden und nicht für alle Modi geeignet. Die einzige 6vs6-Map ist dabei Miami-Strike – eine abgespeckte Version von „Miami“, die tagsüber spielt. Dann gibt es noch „Golova“, die bereits aus dem Ausbruch-Modus bekannt ist und nun für Feuertrupp-Spielereien im Multiplayer zur Verfügung steht. Als Drittes kam mit „Mansion“ eine Karte für die kleinen Feuergefecht-Modi.

Was ist mit den neuen Modi? Wie von vielen Spielern gewünscht, kehrt die Requisitenjagd direkt zum Start des Mid-Season-Updates zurück. Es gibt neue Maps für das lustige Versteckspiel und auf den alten Karten wurden möglichen Gegenstände, in die ihr euch verwandelt, etwas angepasst.

Zudem kommt ein ganz neuer Stellungs-Modus mit 40 Spielern und Feuertrupp-Regeln. 10 Teams kämpfen immer um drei aktive Stellungen und ihr bekommt Punkte für jede Sekunde, die ein Teammitglied innerhalb der Stellung verbringt. Das erste Team mit 1.000 Punkten gewinnt die Runde.

Was ist neu im Ligaspiel-Modus? Es gibt nun zwei neue Maps in der Rotation – Apocalypse im Modus Stellung und Express im Modus Suchen & Zerstören.

Zudem haben die Entwickler in der Wildcards geschraubt. „Gesetzesbrecher“ erlaubt es euch nun nicht mehr, zwei Primärwaffen auszuwählen. Ihr könnt nun nur noch die Perks so auswählen, wie ihr wollt. „Extra-Gier“ wurde direkt gestrichen – die Wildcard könnt ihr in League Play nicht mehr einsetzen.

Außerdem könnt ihr nun eine Strafe kassieren, wenn ihr ein Match frühzeitig verlasst oder zu viele eurer Team-Kameraden erledigt. Ihr bekommt eine Zeitstrafe, in der ihr kein Match des Ligaspiel-Modus mehr betreten könnt. Je öfter ihr eine solche Strafe kassiert, desto länger wird die Strafzeit.

Was gibt Neues bei Outbreak? Der Zombie-Modus kam mit Season 2 ins Spiel und durchaus gut an. Die Entwickler bauen das neue Untoten-Abenteuer weiter aus und bringen einen neue Map in die Dimensions-Rotation: Die Feuertrupp-Karte „Sanatorium“. Damit sind jetzt 4 Karten im Ausbruch-Modus. Obendrauf gibt es ein neues Hauptziel, neue Geheimdaten zu sammeln und ein neues Fahrzeug – das Dirt Bike. Wollt ihr euch in dem Modus mal probieren, findet ihr hier wichtige Tipps für Outbreak.

Outbreak bringt Sanatorium ins Spiel – bei Nacht.

Was ist in Dead Ops Arcade los? Fans des irren Modus können sich freuen – ihr könnt jetzt auch Erfahrungs-Punkte für das Prestige-System und euren Battle Pass sammeln. Bisher war Dead Ops ein reines Schießvergnügen ohne Mehrwert für euren Fortschritt. Nun gehen auch die Zombie-Kills in diesem Modus auf euer XP-Konto.

Was hat sich beim Balancing getan? So einiges. Das Mid-Season-Update ändert beinahe 20 Waffen und schraubt am Movement. Hier ein Überblick:

Krig 6 – Buff Bessere Sichtbarkeit von Feinden wenn im Visier Änderung der Feuer-Eigenschaften mit Visier-Aufsätzen

FFAR 1 – Buff Erhöhte Kugelgeschwindigkeit – 12,8 %

Groza – Buff Erhöhte Schadensreichweite – 40 %

Sturmgewehr-Aufsätze Überarbeitung von Mündungs- und Unterlauf-Aufsätze, die den Rückstoß beeinflussen

Milano 821 – Buff Mehr Schaden, mehr Mobilität – deutlicher Buff

KSP 45 – Buff Erhöhte Kugelgeschwindigkeit – 32,5 % Kürzere Salven-Verzögerung – 20 %

AK-74u – Nerf Weniger Genauigkeit beim längeren Feuern Verringerte Mündungsgeschwindigkeit – 23,4 %

LC10 – Nerf Verringerte Reichweite erster Schadensbereich – 41 % Mittlerer Schadenswert verringert

Maschinenpistolen-Aufsätze Überarbeitung von Mündungs- und Unterlauf-Aufsätze, die den Rückstoß beeinflussen

Stoner 63 – Nerf Schadensreichweite reduziert – 25 %

Snipergewehre Keine Visier-Reflektion mehr, wenn kein Visier drauf ist

1911 – Buff Erhöhtes ADS-Tempo – 11 %

Magnum – Nerf Schlechteres Hüftfeuer und weniger starke Akimbo-Variante Neuer Lauf-Aufsatz für mehr Schaden

Movement Langsamerer Wechsel zwischen Stehen, Ducken und Liegen



Das sind ein Großteil der Änderungen. Wollt ihr euch die Anpassungen selbst etwas genauer ansehen, findet ihr die kompletten Anpassungen in einem englischen Blog auf treyarch.com.

Was kommt noch im Laufe der Season? Das neue Snipergewehr ZRG 20mm ist nicht am Start, soll aber noch in Season 2 kommen. Einen genauen Termin geben die Entwickler aber nicht an.

Auch für ein weiteres Feature gibt es keinen genauen Termin: eigene Waffen-Vorlagen. So einige Spieler dürften sich jedoch schon allein wegen der Ankündigung freuen. Bisher könnt ihr in Cold War keine eigenen Waffen-Vorlagen speichern, um ein Setup später wieder einzusetzen.

Des Weiteren kündigten die Entwickler erstmals Feuergefecht-Turniere für Cold War an. Doch auch hier wissen wir nicht genau, wann die Wettbewerbe für kleine Teams kommen.

Playlist zum Mid-Season-Update

Miami Strike 24/7

Requisitenjagd

Fireteam: Hardpoint – Golova

Nur Scharfschützen Moshpit

Nuketown 24/7

Feuergefecht

Feuertrupp Moshpit

Konfrontation

Warzone: Zombie-Bedrohung steigt im Mid-Season-Update

Für Spieler der Warzone gibt es keine konkreten Ankündigungen. Nur die Roadmap gibt einen kleinen Einblick, was mit dem neuen Update passiert:

Aktuell gibt es NPC-Zombies auf der Map „Verdansk“, die sich jedoch bisher nur verlagert, aber nicht ausgebreitet haben. Mit dem neuen Update könnte sich das ändern und die Zombies dürften an mehreren Orten aufkreuzen. Da das Update aber erst morgen kommt, können wir nicht sagen, wie sich die Änderungen auswirken. Vielleicht kommt es jetzt wirklich endlich mal zur Sprengung von „Verdansk“.

Als größte „Neuerung“ sind damit die neuen Dateigrößen in Warzone zu sehen, die euch um die 10 GB Speicherplatz sparen, nachdem ihr das Update geladen habt. Es ist aber bei dieser Dateigröße auch gut möglich, dass einiges mehr ins Spiel kommt, worüber die Entwickler bisher nicht sprechen wollen.

Gibt es dazu weitere Neuigkeiten, halten wir euch hier auf MeinMMO auf dem Laufenden.