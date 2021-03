Hey, CoD Warzone, eure Teaser nerven – Sprengt doch bitte endlich die Map

Call of Duty: Warzone ist das beste Battle Royale auf dem Markt, findet MeinMMO-Autor Maik Schneider. Doch der zähe Content-Fluss fängt an, ihn zu nerven. Auch die Community leidet. Für Maik wird es Zeit, dass Warzone endlich mehr liefert oder wenigstens offen sagt, was vor sich geht.

Was ist da los bei Warzone? Kurz und knapp: gar nichts. Das Battle Royale glänzt mit Stillstand. Das letzte richtig große Ding war die Integration von Cold War mit knapp 30 neuen Waffen und der Einführung der kleinen Map „Rebirth Island“ im Dezember 2020. Und selbst das kam bei vielen Spieler schlecht an.

Seitdem geht es in Call of Duty: Warzone eher darum, übermächtige Waffen zu nerfen, deren kaputte Aufsätze zu reparieren und sich über eine Zombie-Invasion aufzuregen, die bisher eine herbe Enttäuschung sind.

Die ständigen Teaser, Leaks und Andeutungen nerven einfach nur noch:

Was wird das mit den Zombies? Jede Woche gibt’s dazu einen kurzen Clip der Entwickler auf Twitter, doch es passiert nicht wirklich etwas

Was ist mit der Map? Bleibt sie, kommt sie weg, gibt’s was Neues? Kommt ein Live-Event oder doch nur ein Zombie-Modus?

Aktuell gibt es von offizieller Seite nichts, das auf bessere Zeiten hoffen lässt und deswegen sage ich: Macht mal was! Bietet uns mal was! Oder sagt uns doch bitte wenigstens, worauf wir uns freuen können.

Warzone wird zur Hass-Liebe – Ein schlechtes Zeichen

Warum nervt das so heftig? Ich betreue die Warzone für MeinMMO seit dem Release und bin begeisterter Soldat des Battle Royale. Lange Zeit konnte mich kein Titel des Genres so richtig halten, auch wenn ich unbedingt in einem Battle Royale heimisch werden wollte. PUBG, Fortnite, Apex – alles nur kurze Ausflüge über ein paar Wochen mit ein paar Dutzend Spielstunden pro Titel.

In Warzone hab ich jetzt fast 800 Matches gespielt und etwas mehr als 200 Stunden gesammelt. Und den Großteil der Stunden lang hatte ich richtig Spaß. Deswegen stört es mich so, dass es nicht vorangeht. Ich würde es gern mal wieder ein Wochenende durchsuchten, neue Taktiken versuchen oder ein bisschen Blödsinn anstellen.

Doch das Battle Royale bietet keine einladende Grundlage dafür. Vieles ist jetzt noch genauso, wie es zum Release war. Und, so gut ich das Spiel auch finde, es hat sich abgenutzt. Wie ein alter Controller, der noch irgendwie geht, aber den man eigentlich nicht mehr spielen möchte. Manchmal ist es aber echt gut, ihn dazuhaben – eine klassische Hass-Liebe. Ein aktuelles Meme auf reddit beschreibt die Situation sehr passend:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Als saures Sahnehäubchen sind da noch die Cheater. Die Probleme hierzulande sind zwar nicht ganz so schlimm, wie auf den Servern anderer Regionen, doch auch bei uns sind Hacker, Cheater und Exploiter nervige Begleiterscheinungen der Free2Play-Warzone. Und auch hier kommen die Entwickler uns mit ihren kleinen „Teasern“ zu Anti-Cheat-Updates und versprechen uns etwas, ohne zu sagen, was eigentlich genau passiert. Muss das sein?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Entwickler Raven kämpft an allen Fronten gegen Cheater.

Warzone sollte sich öffnen und ehrlich sein

Was soll passieren? Ganz ehrlich – feuert uns mit Content, Events und neuen Modi zu, bis uns schwindelig wird. Aber die Hoffnung schwindet. Wenn selbst neue Waffen so kaputt ins Spiel kommen, dass sie die Meta verschieben, möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn öfter neue Mechaniken ausprobiert werden.

Ein weniger aufwendiger Weg wäre eine bessere Kommunikation. Schon der Release der Warzone war geheimnisvoll – erst eine Woche vor dem Start kam der erste Trailer für das Battle Royale. Vorher nur Leaks und Ungewissheit. Und das zieht sich immer weiter durch, bis heute:

Keine klaren Ansagen zu neuem Content

Gibt’s Infos, sind sie kryptisch und kaum richtig zu deuten

Updates ändern andauernd heimlich Waffen

Keine konkreten Aussagen zum Kampf gegen Cheater

Man muss ja nicht gleich das ganze Festmahl servieren. Doch die aktuelle Häppchen-Taktik lässt mich als Spieler und Fan allmählich verhungern. Dazu kommen die ständigen Änderungen an den Waffen im Geheimen. Nach einem Update kann man nur schwer sagen, ob die aktuelle Lieblingswaffe noch taugt oder ob man mal wieder ein neues Setup braucht. Es ist echt stressig, ein Warzone-Fan zu sein.

Deswegen, Warzone, bitte: Sag uns, was du vorhast. Spreng Verdansk in die Luft, bring eine neue Map, mach was an der alten – ist mir fast schon egal. Hauptsache mal irgendwas Spannendes. Aber trollt uns nicht mit einem Ingame-Teaser, der die Map zerbombt und lass uns wochenlang darauf warten, dass irgendwas mit den Zombies passiert. Danke.

Wie steht ihr zu dem Thema? Denkt ihr auch, die Warzone sollte sich bei Content und Kommunikation mehr Mühe geben oder seid ihr zufrieden mit dem Spiel und seinen Rahmenbedingungen?